子瑜奪第11名！2023百大美女、帥哥名單曝光 男神第1名是他
2023「全球百大美女」、「全球百大帥哥」榜單於今（28）日稍早公布，去年第10名的韓團TWICE台灣籍成員子瑜跌出10名內，今年是第11名；南韓女團BLACKPINK全員都上榜，Jisoo更是團員中最高名次，位居第9；韓團MOMOLAND韓美混血成員Nancy Jewel McDonie則是今年的第1名。至於「全球百大帥哥」則是由好萊塢男神提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）拿下第1名。
記者吳雨婕／綜合報導
「全球百大美女」榜單中，(G)I-DLE成員葉舒華、宋雨琦都在榜內，而BLACKPINK的團員Jennie、Lisa、Rosé、Jisoo全員上榜，名次分別為23、14、12、9，今年的第一名則是由MOMOLAND韓美混血成員Nancy Jewel McDonie奪下。至於去年拿下第10名的子瑜，今年跌到第11名，而她與葉舒華是榜上唯一2位台灣人。
「全球百大帥哥」榜單中，大陸男星王一博、宋威龍、王鶴棣、肖戰、張藝興、張哲瀚等人都在榜上，好萊塢影星「小蜘蛛」湯姆霍蘭德、「美國隊長」克里斯伊凡、「水行俠」傑森·摩莫亞、「雷神」克里斯漢斯沃，則是分別拿下第57、61、21、13名；團體BTS防彈少年團的Jin、Jimin、V也都上榜，V更是拿下第10名，「臉蛋天才」車銀優只拿到第56名；團體Stray Kids的隊長方燦則是擠進前10名，拿到第8名的好成績。今年第1名帥哥由提摩西夏勒梅奪下。
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