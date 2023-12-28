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50嵐北區漲價10元！官方鬆口「成本還在細算」考量大家觀感有變數

▲50嵐北區傳出明年1月10日漲價5～10元。《NOWnews今日新聞》記者致電負責北區營運的深耕茶業股份有限公司，官方回應「可能有調整，成本還在細算。考量大家觀感，可能有變數」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐北區傳出明年1月10日漲價5～10元。《NOWnews今日新聞》記者致電負責北區營運的深耕茶業股份有限公司，官方回應「可能有調整，成本還在細算。考量大家觀感，可能有變數」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

50嵐北區傳出即將於明年1月10日漲價5～10元的消息，引發網友一片哀嚎哭問「要變60嵐了嗎」。《NOWnews今日新聞》記者致電負責北區營運的深耕茶業股份有限公司，業者透露，「可能會有調整，成本還在細算」，不希望消息這麼快走漏，「考量大家觀感，可能有變數」。

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平價實惠的50嵐，多年來屹立不搖，一直是不少死忠手搖飲控的最愛。如今，50嵐北區傳出即將於明年1月10日漲價5～10元的消息，引發網友一片哀嚎哭問「要變60嵐了嗎」。

▲50嵐北區目前手搖飲料價目表。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐北區目前手搖飲料價目表。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者聞訊，先實際走訪台北市松江南京商圈50嵐，詢問漲價一事，店員秒回「沒有聽說耶，我還沒有看資訊，不知道」！記者再致電負責台北區包括台北市、新北市、基隆地區的深耕茶業股份有限公司。

▲50嵐人氣「1號」四季春＋珍波椰，也傳出是漲價目標，引起鐵粉高度重視。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐人氣「1號」四季春＋珍波椰，也傳出是漲價目標，引起鐵粉高度重視。（圖／記者蕭涵云攝）
原本客服人員回應，「由於目前成本還在細算當中，其實細項都還沒出來」。後電話轉由內部管理人員，他表示「有些調整可能是必然的！但目前都還沒確定方案，整體也尚在規劃中」。

最後鬆口，「可能會有調整，成本還在細算」，不希望消息這麼快走漏，也擔心消費者心情，「考量大家觀感，可能有變數」。為考量消費者權益，內部尚在研議中並再審視方案，日後會提供最佳方案給顧客。

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