50嵐北區漲價10元！官方鬆口「成本還在細算」考量大家觀感有變數
50嵐北區傳出即將於明年1月10日漲價5～10元的消息，引發網友一片哀嚎哭問「要變60嵐了嗎」。《NOWnews今日新聞》記者致電負責北區營運的深耕茶業股份有限公司，業者透露，「可能會有調整，成本還在細算」，不希望消息這麼快走漏，「考量大家觀感，可能有變數」。
記者蕭涵云/台北報導
平價實惠的50嵐，多年來屹立不搖，一直是不少死忠手搖飲控的最愛。如今，50嵐北區傳出即將於明年1月10日漲價5～10元的消息，引發網友一片哀嚎哭問「要變60嵐了嗎」。
《NOWnews今日新聞》記者聞訊，先實際走訪台北市松江南京商圈50嵐，詢問漲價一事，店員秒回「沒有聽說耶，我還沒有看資訊，不知道」！記者再致電負責台北區包括台北市、新北市、基隆地區的深耕茶業股份有限公司。
原本客服人員回應，「由於目前成本還在細算當中，其實細項都還沒出來」。後電話轉由內部管理人員，他表示「有些調整可能是必然的！但目前都還沒確定方案，整體也尚在規劃中」。
最後鬆口，「可能會有調整，成本還在細算」，不希望消息這麼快走漏，也擔心消費者心情，「考量大家觀感，可能有變數」。為考量消費者權益，內部尚在研議中並再審視方案，日後會提供最佳方案給顧客。