Lexus最便宜小休旅！全新LBX車展亮相 售價曝：1細節車迷暴動了
2024台北新車暨能源車特展今（28）登場，首日最受關注的焦點是Lexus正式推出全新小休旅LBX，5款車型預接單價也跟著公開，最低 Active款133萬起即可入手，最高階的Relax+則是來到172萬，被稱是「Lexus最便宜小休旅」，即起開放預接。LBX規格配備與預接單價也讓車迷大喊「超香」，點出「最頂規ML音響」引暴動。
記者徐銘穗/綜合報導
Lexus 台灣總代理和泰汽車提到，LBX 為「Lexus Breakthrough X-over」縮寫，在台灣提供 Active、Active+、Cool、Relax、Relax+ 共計5種車型，全車系標配LED頭燈、LED尾燈，擁有402公升的充裕行李廂空間，而Cool車型以上具備電動尾門。
動力方面，全車系採用1.5升3缸引擎搭配電動馬達、鎳氫電池組成Hybrid系統，採E-CVT電子無段變速箱，輸出136匹馬力與18.9公斤米扭力；內裝部分，全車系標配 9.8 吋中控螢幕、Push Start及藍牙，儀表板根據規格不同，分為7吋與12.3吋。
車身規格上，LBX長寬高分別為4190、1825、1545 mm，軸距為2580mm，預接單價分為Active版本133萬、Active+版136萬、Cool版146萬、Relax版本146萬及Relax+版172萬。
LBX車訊在PTT引發討論，車迷都十分期待，還有人預測在明年度競賽月，LBX「隨便折都12X萬」，正是入主豪車品牌的首選車款。市場主要對手包含Audi Q2、Mini Countryman等車款。
2024 台北新車暨新能源車特展
地點：台北南港展覽館1館 | 115台北市南港區經貿二路1號
日期：2023/12/28(四) 至 2024/01/01(一)
時間：10:00-18:00、12/28 (四)－中午12:00入場
票價：250元（現場購票）