國中生遭割喉亡　范雲昔主張不能任意搜書包「臉書被網友洗版」

我是廣告 請繼續往下閱讀
范雲曾表示，任意搜查學生書包、禁穿保暖衣物、假安檢之名抽查宿舍、著奇裝異服者記警告、禁愛令、體罰、強制早自習、有駕照不能騎車上下學、女生內衣必須是白色、強迫制服鏽名字、遲到就記警告、處罰對待師長禮貌不周、與有犯罪習性人士交往記警告、繞道處罰等，這些千奇百怪、充滿威權思想的黑心校規，一直還存在校園中。
范雲曾說，因為各縣市或各校長期對「校規」各自解讀，然後中央也沒有對於「各自解讀」校規的師長有明確的懲處；所以各種亂象不斷發生，嚴重傷害學生權益。
范雲提到，老師和教官一直用黑心校規的下一步，就是像豐原高中學生輕生案那樣隨意搜查書包、搜身體，記過記警告到變成霸凌；或是像打著加強訓練之名，叫學生開合跳跑操場的體育教練那樣到變成體罰，「黑心校規、霸凌、體罰，只是一線之隔」。
不過，近日因新北國中生割喉案，使學校是否能搜查學生包包引發關注，有網友不領情赴范雲臉書批評，有網友說，「來朝聖女權、人權笑話代表有夠積極保障至高無上的學生隱私權，死命踐踏老師的管教權」。
有網友質疑，「看看您爭取到了什麼？彈簧刀帶進校園，您為了枉死的孩子做了什麼！只想炒議題爭取選票!」還有人認為，「一直說人權不能查書包，那被殺死的國中生人權在哪裡？」「感謝委員讓社會安全破洞越來越大洞，業力引爆」。
更多「新北國中生割頸案」相關新聞。