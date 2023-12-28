歌手信客串《美食無間》！超殺眼神揮剃刀 解開王柏傑身世之謎
台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》29日播出第10集，歌手信（蘇見信）壓軸客串驚喜登場，他劇中飾演少年監獄的理髮師傅「老劉」，背後身份卻是殺手組織領導人物，敬業的信在拍攝前特地到萬華「紅玫瑰理髮廳」向最老牌的師傅學習，拍攝現場揮剃刀宛如拿麥克風一樣老練，同時閃現冷冽氣場及超殺眼神，並靠著一碗清湯麵打動少年黎子東（王柏傑飾演）的心，讓黎子東從此成為人生只剩下吃飯和殺人的完美殺手。
記者羅凌筠／綜合報導
《美食無間》上周播出第9集，柯叔元飾演的黑道大哥胡仲魁臥底身分揭曉，他與飾演女兒吳薇的簡嫚書在海邊父女相認，胡仲魁自責沒有盡到父親職責，吳薇安慰說：「不管你是誰，做過什麼事，你都是我的爸爸。」獲得女兒諒解且張開雙手給予擁抱，胡仲魁內心湧上20年無法恢復警察身分的心酸，父女相擁落淚將多年來的恩怨情仇一次化解。
偏偏那天是柯叔元和簡嫚書的第1場對手戲，柯叔元表示：「嫚書真的太厲害了，她張開雙臂像是丟球給我，那一天就像幾十年沒見的父女，把所有誤會、悲傷跟喜悅全都在一場戲裡交代完。」這場戲拍攝時，感染現場工作人員都眼眶泛淚。
最新一集還有位大咖壓軸客串，歌手信驚喜飾演殺手組織領導人物，平時潛伏在少年監獄擔任理髮師傅「老劉」，網羅有潛力的年輕人進入組織。黎子東替親如妹妹的小可殺死養父而入獄，老劉看準黎子東生無可戀不怕死的本能與好身手，煮了一碗清湯麵請他吃，並拋下一句：「想死，等吃完了，再想怎麼死。」展現超殺眼神及魄力，同時解開了黎子東的身世之謎。
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