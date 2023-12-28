2023 年任天堂 Switch 遊戲下載排行榜　冠軍不是薩爾達、瑪利歐

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任天堂日本 eShop 商城年度下載排行榜冠軍是《西瓜遊戲》，此款遊戲早在 2021 年就推出，直到今年 9 月時因為 VTuber 以及多位創作者的宣傳，才讓這款簡單卻耐玩十足的遊戲被廣為人知，在日本短時間突破 100 萬銷量，是一款連任天堂官方都認定，只要一玩就「非常難停下來」。每場遊戲大約只要短短 5 分鐘，時間卻在不知不覺中過去。讓該遊戲成為年度下載冠軍。
第二名就是任天堂本家的重量級神作《薩爾達傳說 曠野之息》續作《薩爾達傳說 王國之淚》，睽違6年之久，今年5月開賣，實體＋數位版短短3天全球銷售量就突破 1000 萬套，除了是上半年的冠軍，氣勢延續到下半年，拿下年度亞軍。第三名為《皮克敏 4》是一款熱門的即時戰略遊戲，7月開賣後持續累積高人氣。
另外，瑪利歐系列依舊無敵，《超級瑪利歐兄弟 驚奇》10月25日才開賣，就火速卡位第四名。《瑪利歐賽車 8 豪華版》2017年開賣至今依舊擁有熱賣成為第6名。而11月17日才上線的《超級瑪利歐 RPG》，僅僅一個月下載量就能成為年度榜第9名，後勢看俏。
2023年日本任天堂下載遊戲排行榜依序為：《西瓜遊戲》、《薩爾達傳說 王國之淚》、《皮克敏 4》、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《勇者鬥惡龍 怪物仙境3》、《瑪利歐賽車 8 豪華版》、《斯普拉遁 3》、《胡鬧廚房2》、《超級瑪利歐 RPG》、《聖火降魔錄 Engage》。