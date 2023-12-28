為吸毒起殺機！台大報關行小開狠心弒母　高院更一審改判12年

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為購買毒品，王男取得家中報關行股權後，打算將其以330萬元賣回給母親，但卻遭一口回絕，2人也因此發生多次爭吵；直至2021年7月9日案發當天，王男凌晨吸食完安毒後情緒失控，遂開始大吵大鬧，見母親不肯開房門，王男便拿出香氛蠟燭、羊毛地毯等物，塞在門縫下點燃，試圖用火攻逼母就範。
隨著煙霧越發濃烈，王母終於受不了打開房門，同時用手機錄影蒐證，王男見狀頓時怒不可抑，抓起一旁空氣清淨機就開始痛毆母親，之後更以雙手掐住其頸部，造成母親當場死亡，而王男則徑直回房睡覺，第二天才被上班員工發現這起弒親慘案。
一審開庭時，臺北市立聯合醫院進行精神鑑定後，認為王男罹安毒誘發之急性精神病，加上當時出現妄想狀態，以致不能辨識其行為違法，但基隆地院法官選擇採信檢方見解，認定王男弒母時未達精神喪失程度，故處以無期徒刑、褫奪公權終身；上訴後高等法院考量王男有被害妄想，因此減刑改判13年；高院更一審今天酌減刑度為12年，但宣告執行後施以監護處分3年。
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