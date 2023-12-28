POP MART全台首間旗艦店西門開幕！獨家公仔、亮點　再送限量周邊

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POP MART旗艦店以復古劇院作為設計概念，一樓門面天花板採用大量燈飾，搭配黑白棋盤格地板及金銅色系裝潢，甫步入店內即彷彿跨越時空，置身美好的黃金年代。
一樓主打最新款及門市限定款；二樓以盲盒以及多款大型手辦為主，並且設置全台最完整的萌粒體驗區；三樓打造全台最大、最完整的「MEGA 珍藏館」展出POP MART TAIWAN 所有曾經販售過的大型款式，宛如博物館一般壯觀的陳列，可以仔細欣賞每件作品；四樓規劃為展演空間，開幕即邀請設計師「Lang」合作，展出筆下經典角色「Hirono小野」的系列創作。
西門町旗艦店在開幕當天祭出好禮滿額贈活動，消費不限金額贈「SKULLPANDA 平日奇境S號紙袋」；滿880元贈「SKULLPANDA 平日奇境 DIY 相框」；滿1880元贈出國搭機必備的「SKULLPANDA 平日奇境 眼罩」；滿4080元再贈「SKULLPANDA 平日奇境 陶瓷碗碟套裝」•陪伴娃友度過日常生活。
此外，迎接充滿希望與歡樂的2024年，POP MART 西門町旗艦店將在 12/31（日）跨年延長營業時間至凌晨02:00，並安排驚喜彩蛋活動，屆時將販售神秘限量款式，以及舉辦趣味限時活動，為2023年劃上完美句點，相關訊息將於近日公布。
此外，即起至1月28日前，風靡全球的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》快閃店現身台中PARK2草悟廣場，現場2.5米高的「安妮亞巨型氣偶」台中首度亮相！還有集結動畫中多角色的「角色大道」及「可愛安妮亞外牆」，每次釋出都讓人超期待播出的「動畫主視覺大集合」。
還有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德「隱藏真實身份」組成的家庭日常生活等八大打卡點，不僅好拍還喚起你看動畫的滿滿回憶唷！店內更推出超過百款快閃店限定新品，只要消費滿688元就可以隨機獲得「磁鐵」一枚。