常喊全身痠痛不是公主病！小心「纖維肌痛症」搞鬼　痛3個月注意

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陳建成表示，纖維肌痛症病人的共同點是耐痛度差，一般人的肌肉可承受壓力約4公斤，但此症患者肌肉承受不到4公斤的壓力，已會產生極度疼痛的反應，這可能是自律神經失調、或中樞神經系統神經傳導物質濃度異常所致。
另有許多系統性疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、梅毒、甲狀腺功能低下等，也容易併發纖維肌痛症。
陳建成指出，除了疼痛外，纖維肌痛症還可能引起憂慮，胸悶、失眠、坐骨神經痛、滑囊炎、腹瀉，或便秘、間質性膀胱炎、頻尿等症狀，生活品質會深受影響。
在治療上，纖維肌痛症經復健及改變生活型態可減緩症狀，也可考慮服用藥物，若服用中樞神經藥物3至4個月後，會停藥2至4週，讓中樞神經系統休息、調適，同時有助提高療效。
陳建成表示，纖維肌痛症是多樣化、慢性化的疾病，又不易診斷，許多病人會四處奔波求醫，可能看過骨科、神經內科、復健科、過敏免疫風濕科、心臟科等，相當辛苦，建議如有類似症狀，可主動向醫師諮詢「纖維肌痛症」，才能及早獲得有效治療。
纖維肌痛症注意事項
* 常見全身疼痛、頭痛、腹痛、心悸、容易疲倦等症狀
* 痛點分佈於較大關節的軟組織上，包括肌肉、肌腱、滑囊等，疼痛屬持續、深層且廣泛的抽痛，或刺痛，或灼熱痛
* 疼痛持續超過3個月，要注意恐是此症引起
* 復健與調整生活型態可減緩症狀，也可考慮服用藥物
* 若有類似症狀，可主動向醫師諮詢「纖維肌痛症」，才能及早獲得有效治療