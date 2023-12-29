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常喊全身痠痛不是公主病！小心「纖維肌痛症」搞鬼　痛3個月注意

▲「纖維肌痛症」常見於中年婦女，主要症狀是全身疼痛、頭痛、腹痛、心悸、容易疲倦等。（示意圖，非當事人／Shutterstock）
▲「纖維肌痛症」常見於中年婦女，主要症狀是全身疼痛、頭痛、腹痛、心悸、容易疲倦等。（示意圖，非當事人／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

女性若常喊這裡不舒服那裡痛，有時會被虧「公主病」，但某些人其實是罹患纖維肌痛症，最知名的案例是國際巨星女神卡卡，國內藝人蔡淑臻、朱孝天也深受困擾。醫師表示，此症較常見於中年婦女，主要症狀是全身疼痛、頭痛、腹痛、心悸、容易疲倦等，若持續超過3個月，別不當一回事，應盡快就醫檢查。

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台灣纖維肌痛症關懷協會顧問醫師 、振興醫院運動復健科主任陳建成說，纖維肌痛症的痛點分佈於較大關節的軟組織上，例如肌肉、肌腱、滑囊等，關節卻不一定有問題；此外，特定部位會現持續、深層且廣泛的抽痛，或是刺痛，或灼熱痛，進而造成睡眠品質不佳、記憶衰退、憂鬱、焦慮等。

陳建成表示，纖維肌痛症病人的共同點是耐痛度差，一般人的肌肉可承受壓力約4公斤，但此症患者肌肉承受不到4公斤的壓力，已會產生極度疼痛的反應，這可能是自律神經失調、或中樞神經系統神經傳導物質濃度異常所致。

另有許多系統性疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕關節炎、梅毒、甲狀腺功能低下等，也容易併發纖維肌痛症。

陳建成指出，除了疼痛外，纖維肌痛症還可能引起憂慮，胸悶、失眠、坐骨神經痛、滑囊炎、腹瀉，或便秘、間質性膀胱炎、頻尿等症狀，生活品質會深受影響。

在治療上，纖維肌痛症經復健及改變生活型態可減緩症狀，也可考慮服用藥物，若服用中樞神經藥物3至4個月後，會停藥2至4週，讓中樞神經系統休息、調適，同時有助提高療效。

陳建成表示，纖維肌痛症是多樣化、慢性化的疾病，又不易診斷，許多病人會四處奔波求醫，可能看過骨科、神經內科、復健科、過敏免疫風濕科、心臟科等，相當辛苦，建議如有類似症狀，可主動向醫師諮詢「纖維肌痛症」，才能及早獲得有效治療。

纖維肌痛症注意事項

* 常見全身疼痛、頭痛、腹痛、心悸、容易疲倦等症狀

*  痛點分佈於較大關節的軟組織上，包括肌肉、肌腱、滑囊等，疼痛屬持續、深層且廣泛的抽痛，或刺痛，或灼熱痛

* 疼痛持續超過3個月，要注意恐是此症引起 

* 復健與調整生活型態可減緩症狀，也可考慮服用藥物 

* 若有類似症狀，可主動向醫師諮詢「纖維肌痛症」，才能及早獲得有效治療

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