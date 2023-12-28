韓式燒肉「金咕」插旗西門町　王品8品牌2024營收上看50億元

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吳憲政表示，今年前10個月超過79萬名國人前往韓國旅遊，是國人出國目的地第3名。根據市調發現，2022年台灣燒肉市場消費規模逾100億，日式燒肉約佔73%，韓式燒肉佔27%、近30億元的市場。隨著韓劇流行，韓式料理在台灣逐年成長，越來越受台灣消費者歡迎，而且到目前為止，韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。
目前王品旗下已有4個燒肉品牌，展店26間，「金咕韓式原塊烤肉」是王品集團第4個燒肉品牌，也是在西門商圈第5家門店，步行5分鐘距離內還有「肉次方燒肉放題」、「初瓦韓式料理」、「嚮辣和牛麻辣鍋」和「尬鍋台式潮鍋」，餐飲類別「五」花八門，滿足年輕客群求新求變的味蕾。
金咕鎖定20至25歲年輕人為主要客群，最便宜價位每人500元不到，高價位餐點雙人1588元，客單價希望落在600元至650元。吳憲政分析，年輕人其實還蠻敢花錢，重點在於有沒有吃到想吃的東西。吳憲政預估，王品旗下休閒餐飲事業群8大品牌，2024年展店數將突破百間，營業額目標上看50億元。
吳憲政透露，品牌從發想到開店僅花6個月，當初選址時還有其他企業在評估，此處若要用於新品牌首店也覺得很掙扎，不過後來認為機會可遇不可求，因此還是決定承租。秉持以客為尊的精神，擔心銅板上的油噴濺到客人身上，吳憲政透露，擋油板都是開業前一天緊急訂製，就是希望給客人最好的服務，至於是否會再開第6個燒肉品牌，吳憲政回應，不會這麼快，還要再劃分品牌定位。
「金咕韓式原塊烤肉」開幕期間大方提供優惠，即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，2024/1/1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。現場更擺設娃娃機和扭蛋機，單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，機台內備有多款品牌周邊和贈菜券讓民眾大展身手。