李善均遺照曝光「微笑依然燦爛」　確定29日出殯、長眠地選好了

劉德華《無間道》時期挨告！眾叛親離剩影帝相伴　女友們他都見過

▲影帝林家棟（左）陪伴劉德華挺過《無間道》時期被公司提告，劉德華開玩笑說：「女友們他都見過。」（圖／華映）
▲影帝林家棟（左）陪伴劉德華挺過《無間道》時期被公司提告，劉德華開玩笑說：「女友們他都見過。」（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

港片《潛行》近日在監製劉德華的領軍下，與彭于晏、林家棟及劉雅瑟等人勤跑宣傳。劉德華透露在《無間道》時期他與公司不合挨告，只有影帝林家棟始終陪伴他，兄弟倆相識20多年一起走過低潮、相互扶持，林家棟說圈內只有劉德華見過他女友，劉德華也開玩笑說：「林家棟也是見過我的『那些』女朋友。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 電影《潛行》由劉德華監製並主演。（圖／華映）
▲ 電影《潛行》由劉德華監製並主演。（圖／華映）
香港影帝林家棟在《潛行》中首次演出臥底多年的警察，不但要面對劉德華的懷疑和進逼，還要他選擇是要死還是活的終極二選一，更要面對警方長官彭于晏要求搜集犯罪證據的壓力，可說是最悲情的打工族，讓他在宣傳時忍不住「控訴」兩人過分的行為：「劉德華要把我逼瘋，生命受到威脅，另一邊彭于晏也同樣把我逼瘋，連辭職都不准，這個臥底真的很慘啊！」

▲ 電影《潛行》中林家棟扮演臥底警察。（圖／華映）
▲ 電影《潛行》中林家棟扮演臥底警察。（圖／華映）
雖然片中劉德華與林家棟從好友翻臉成敵人，但私下兩人有著20多年的好交情，當年林家棟簽入劉德華的公司，都經歷彼此的低潮；劉德華宣傳時回憶起兩人的交情說：「在《無間道》那個時期，我和公司的人意見不合，就被告了，身邊很多合作的人都離開了，只有林家棟告訴我『不管怎樣，都會跟著我』，即便到最後沒有公司了，也無所謂。」

▲ 電影《潛行》中彭于晏扮演追查毒品的警官。（圖／華映）
▲ 電影《潛行》中彭于晏扮演追查毒品的警官。（圖／華映）
劉德華感念在心裡：「我就覺得這個朋友是不能丟的，只要他有需要，我都會在旁邊。」林家棟也說：「那時侯我看到華仔對電影圈的態度，還有對我的態度，真的覺得很值得我把他視為哥哥看待，永遠的。」

劉德華與林家棟合作多年，成了互相扶持的好朋友，林家棟大方透露演藝圈中只有劉德華見過他的女朋友：「這個圈內，只有他見過我女友，沒有騙大家，就只有他一個。」可見兩人交情之深，劉德華更不忘幽默回說：「林家棟也是見過我的『那些』女朋友。」《潛行》12月30日推搶先看特映場，2024年1月19日全台上映。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

劉德華人前優雅扮律師！《潛行》揭他「心狠手辣真面目」黑白通吃

彭于晏《潛行》抓毒販！肉身倒臥碎玻璃慘濺血　男神1反應超敬業

劉德華《潛行》網路販毒！熱戀香港影后婚紗照曝　鮮血沾滿白西裝

梁朝偉認了！不想與「摯愛女星」一起演戲　拒絕原因狂放閃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選