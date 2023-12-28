劉德華《無間道》時期挨告！眾叛親離剩影帝相伴　女友們他都見過

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雖然片中劉德華與林家棟從好友翻臉成敵人，但私下兩人有著20多年的好交情，當年林家棟簽入劉德華的公司，都經歷彼此的低潮；劉德華宣傳時回憶起兩人的交情說：「在《無間道》那個時期，我和公司的人意見不合，就被告了，身邊很多合作的人都離開了，只有林家棟告訴我『不管怎樣，都會跟著我』，即便到最後沒有公司了，也無所謂。」
劉德華感念在心裡：「我就覺得這個朋友是不能丟的，只要他有需要，我都會在旁邊。」林家棟也說：「那時侯我看到華仔對電影圈的態度，還有對我的態度，真的覺得很值得我把他視為哥哥看待，永遠的。」
劉德華與林家棟合作多年，成了互相扶持的好朋友，林家棟大方透露演藝圈中只有劉德華見過他的女朋友：「這個圈內，只有他見過我女友，沒有騙大家，就只有他一個。」可見兩人交情之深，劉德華更不忘幽默回說：「林家棟也是見過我的『那些』女朋友。」《潛行》12月30日推搶先看特映場，2024年1月19日全台上映。
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