水果「當正餐、空腹吃」！他吃出脂肪肝、糖尿病　長期發炎恐肝癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
梁程超表示，果糖和葡萄糖都是單糖，但果糖除少數在小腸代謝，絕大部分會進入肝臟進行糖解作用，並促進脂肪酸合成，轉化為三酸甘油酯，量大時，會囤積在肝臟，形成脂肪肝。
同時也會轉化成極低密度膽固醇，並從肝臟釋出、由血液運輸到各部位，恐造成其他內臟脂肪堆積，進而提高糖尿病的風險。此外，果糖代謝路徑還間接促進尿酸形成，若攝取過度，也可能引起高尿酸血症。
梁程超表示，現代人飲食偏好高糖、高油，常疏忽健康負面影響，例如肝癌，以往認為是B型肝炎控制差，或喝酒過量才會罹患，但現在已證實脂肪肝若不改善、不控制，也可能會因長期的脂肪性肝炎，進而發展為肝硬化、肝癌。
至於糖尿病，健康危害也相當大，梁程超說，罹患糖尿病後，容易引發腎臟病、心血管疾病、神經障礙等併發症，都可能帶來嚴重死亡風險。
梁程超指出，不論是脂肪肝或糖尿病前期，幾乎都沒有不適症狀，因此除控制體重，並注意飲食、作息外，最好定期健檢，才能早期發現問題進而改善，避免未來的健康付出更大代價。
🟡預防脂肪肝注意事項：
📍控制體重，避免肥胖
📍規律飲食，宜少油、少鹽、少糖
📍多攝取膳食纖維，但不宜過量，尤其水果不能當正餐吃
📍培養運動習慣
📍脂肪肝幾乎沒有不適症狀，透過定期健檢，才能及早發現、介入