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水果「當正餐、空腹吃」！他吃出脂肪肝、糖尿病　長期發炎恐肝癌

▲醫師提醒，水果雖是原形食物，但別小看水果所含糖份。（圖／取自Unsplash）
▲醫師提醒，水果雖是原形食物，但別小看水果所含糖份。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

羅先生不胖，平常不吃油炸，也不愛麵包、蛋糕，喜歡各種水果，覺得水果纖維高，多吃沒問題，甚至偶爾會把水果當正餐吃，也常空腹吃水果，沒想到最近去健檢，意外發現已有脂肪肝，還處於糖尿病前期。

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北投健康管理醫院副院長梁程超說，一般人認為健康飲食就是多吃「原形食物」，而水果屬於原形食物，所以多吃無礙，或甚至用水果取代蔬菜，但這樣是小看了水果所含糖份。

▲家樂福、量販、賣場、蔬果區、蔬菜、水果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水果雖然是原形食物，不過所含糖份高，不宜當正餐吃。（圖／記者蕭涵云攝）
梁程超表示，果糖和葡萄糖都是單糖，但果糖除少數在小腸代謝，絕大部分會進入肝臟進行糖解作用，並促進脂肪酸合成，轉化為三酸甘油酯，量大時，會囤積在肝臟，形成脂肪肝。

同時也會轉化成極低密度膽固醇，並從肝臟釋出、由血液運輸到各部位，恐造成其他內臟脂肪堆積，進而提高糖尿病的風險。此外，果糖代謝路徑還間接促進尿酸形成，若攝取過度，也可能引起高尿酸血症。 

梁程超表示，現代人飲食偏好高糖、高油，常疏忽健康負面影響，例如肝癌，以往認為是B型肝炎控制差，或喝酒過量才會罹患，但現在已證實脂肪肝若不改善、不控制，也可能會因長期的脂肪性肝炎，進而發展為肝硬化、肝癌。

至於糖尿病，健康危害也相當大，梁程超說，罹患糖尿病後，容易引發腎臟病、心血管疾病、神經障礙等併發症，都可能帶來嚴重死亡風險。

梁程超指出，不論是脂肪肝或糖尿病前期，幾乎都沒有不適症狀，因此除控制體重，並注意飲食、作息外，最好定期健檢，才能早期發現問題進而改善，避免未來的健康付出更大代價。

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▲糖尿病前期及脂肪肝幾乎沒有不適症狀，最好定期健檢，才能早期發現問題。（示意圖／取自pixabay）
🟡預防脂肪肝注意事項：

📍控制體重，避免肥胖

📍規律飲食，宜少油、少鹽、少糖

📍多攝取膳食纖維，但不宜過量，尤其水果不能當正餐吃

📍培養運動習慣

📍脂肪肝幾乎沒有不適症狀，透過定期健檢，才能及早發現、介入

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