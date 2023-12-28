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堅持不一國多制！盧秀燕下月將召集六都研商交通違規取締標準

▲台中市長盧秀燕今赴行政院會提出建言，強調交通違規取締標準應避免一國多制。（圖／台中市政府提供，2023.12.28）
▲台中市長盧秀燕今赴行政院會提出建言，強調交通違規取締標準應避免一國多制。（圖／台中市政府提供，2023.12.28）

記者顏幸如／台中報導

民進黨台中市議會黨團昨批評市長盧秀燕，不願依交通部修正措施放寬交通違規取締標準，把市民當提款機造成民怨。盧秀燕今赴行政院會提出建言，強調取締標準仍有細節尚未規範，疾呼交通法令「全國應一致」，避免一國多制。

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民進黨台中市議會黨團昨在記者會中指出，交通部11月9日發布《交通違規裁罰細則規定》修正措施，請縣市政府因地制宜，檢討延長或縮短黃線臨停禁止時間，並針對騎樓停車可施予勸導的區域、時段或期間進行公告。高雄市已執行騎樓容留1.5公尺寬度即可停車等規定，但台中市政府遲未針對違停熱區或人口密集的住宅區，研擬專區及實施辦法，批評「媽媽市長在睡覺嗎」？

盧秀燕今（28）在行政院會提出2項建議，一是若中央法令開放全國住家騎樓得以停車，建議行政院應提出法律修正案；二是台中市政府預計下月初召集六都，就中央函文一起研商，「避免一國多制」。

盧秀燕表示，有關交通部以函令方式，同意22個縣市住家騎樓在一定時段與規定下得以停車，她當過6屆立委，了解全國法律並無例外條款，她相信交通部是善意，欲解決住家停車問題，遂以函令的方式超越法律、授權地方政府自行解決。

盧秀燕強調，公務人員嚴謹遵守法律，交通部雖已函令且開完會議，但22個縣市至今仍有疑慮尚未執行。她建議行政院提出法律修正案，或做例外條款的授權規定，變成交通法規的一環。台中市政府也會就交通部的函令，邀集六都交通局長進行討論，盼大家執法手段能夠一致，避免造成一國多制的情形。

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