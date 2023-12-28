每人494元起！王品韓式烤肉「金咕」豬五花三吃　專人代烤吃超飽

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王品集團持續鎖定韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，繼「初瓦韓式料理」後再次插旗台北西區；開幕旗下首間韓式烤肉「金咕韓式原塊烤肉」同時也是王品集團第四個燒肉品牌。
📌國產豬五花三吃！黃金鑄鐵燒、罪惡濃起司、爆炒醬羅勒
「金咕韓式原塊烤肉」主打專人全程代烤服務，吃爆肉肉免親自動手！國產豬五花三吃的第一吃「黃金鑄鐵燒」，選用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實豬五花肉在鐵板上壓得滋滋作響，逼出多餘油脂的同時，將五花肉上色金黃外衣與酥脆口感。
第二吃「罪惡濃起司」超費工，在鐵板放上莫札瑞拉起司、待熟軟後包捲起豬五花，一口咬下表面形成脆皮的起司，在嘴裡迸發肉汁與奶香；第三吃「爆炒醬羅勒」，將大量羅勒與秘製韓醬一同爆炒豬五花，鹹香下飯很夠味。
📌每人494元起！4種菜單雙人、三人份量一次整理
「金咕韓式原塊烤肉」總共有4種菜單分別為雙人、三人份量，通通都能吃到「國產豬五花三吃」，搭配4種醬料、5種小菜、3種生菜、無糖麥茶，而且除了芝麻葉以外都能免費續加；最便宜的「金嘟好」小豬雙人套餐988元起（不含10%服務費），換算下來每人只要494元起就能吃超飽。
韓風必吃的布帳馬車則有雪花起司玉米、滿分蔬菜煎餅、經典辛奇煎餅、爆炸起司蒸蛋、咚咚辣起司年糕、韓式水冷麵等菜色；以及韓式大醬豆腐鍋搭拌飯、辛奇豬肉豆腐鍋搭拉麵、元祖馬鈴薯龍骨鍋搭拌飯等熱鍋選擇。
📌加入LINE好友！開幕4人同行7折
即日起加入「金咕韓式原塊烤肉」LINE官方帳號可獲優惠券，2024年1月1日前使用，可享「3人同行75折，4人同行7折」；2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。
單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，可現場體驗娃娃機和扭蛋機，有機會抽中多款品牌週邊和贈菜券。
「金咕韓式原塊烤肉」台北捷運西門店
地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓
電話：02-2312-1988
另外，築間餐飲集團旗下新日式燒肉「绘馬別邸」品牌也插旗「西門町」，規劃4～10人座位，席設140個位子。主打吃得到火鍋的燒肉店，有「松露金雞湯」、「真劍な辣牛骨湯」可以無限續，套餐型態多達50種品項可選擇，品嚐超過16款奢華肉品。菜單主要為2人及3人套餐形式，價格落在1680元～4280元間共5種價位，從琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐、飲料、甜點等9品；肉品則有日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧「手切冷藏涮涮牛、手切冷藏涮涮豬、羽下千層、霜降牛薄燒、穀飼牛舌、橫膈膜等選擇。
「绘馬別邸」台北西門町店
地址：台北市萬華區中華路一段88號3樓
電話：02-2311-8989