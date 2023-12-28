六都交通運輸論壇台中登場 宣示為優化台灣交通努力

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六都交通運輸論壇歷來由六直轄市政府輪流舉行，今年輪由台中市主辦，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席。黃副市長表示，台中市近年經濟快速發展、人口持續發展，現已突破284萬人，成為全國第二大城市，因應而生的交通需求是本市迫切要處理的重要課題。台中市提出大台中交通發展願景「幸福、便利-台中‧我們的家」，以便利、安全的交通環境，加速邁向打造安全、人本、永續、效率、科技的宜居城市的目標。
台中市交通局長葉昭甫指出，本次論壇力邀專家學者進行專題演講，並與其他五都的首長共同發布交通共識宣言。他說，一座城市的交通與每位市民息息相關，例如接下來面臨的跨年晚會人潮，元宵節熱鬧燈會，必須強化交通轉運、接駁及配套措施，建立市民使用習慣。目前台中市推動的四座大型的轉運中心，其中豐原轉運中心已完工啟用，大台中轉運中心與水湳轉運中心也持續推動中，成為大眾運輸重要的轉運樞紐。
葉昭甫局長表示，每個城市的交通狀況、道路規劃不完全相同，但是「綠色運具」、「人本交通」、「改善偏鄉交通」卻是每個城市會面臨的重要課題，例如：台中iBike的倍增計畫，也是落實低碳環保的交通運具，目前已設置1332站，累積騎乘人次也突破8,000萬人次，逐步落實公共自行車的普及程度。加上12月13日正式亮相的台中Model T電動公車，融入民眾生活的交通運具強調綠色環保及智慧安全，透過不同交通運具來朝向人本交通環境的目標努力。
這場被譽為六都的交通高峰會，與會交通團隊成員熱烈溝通交流經驗，紛表示交通軟硬體建設不能單打獨鬥，為車流順暢與守護行人都要以全方位考量規劃，對日後推動交通友善環境獲益良多，論壇最後也透過信物交接的儀式，2024將交給桃園市政府舉辦，相信「六都交通運輸論壇」將會一棒接著一棒，持續為公共交通努力。