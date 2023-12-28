亞洲學生交流計畫高雄登場　國內外師生全英語探討人權議題

六都交通運輸論壇台中登場 宣示為優化台灣交通努力

▲六都交通運輸論壇台中登場，六都交通局首長與產官學研界專家學者齊聚台中。（圖／台中市府提供）
▲六都交通運輸論壇台中登場，六都交通局首長與產官學研界專家學者齊聚台中。（圖／台中市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2023年六都交通運輸論壇在台中市舉行，交通部路政及道安司司長黃運貴、交通科技及資訊司司長黃新薰，以及產官學研界踴躍出席。六都交通首長聯合發布宣言，一起為優化台灣交通努力。同時確定，2024六都交通運輪論壇交棒桃園市舉辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府副市長黃國榮表示，六都交通局首長與產官學研界專家學者齊聚台中，透過「建構人本交通環境：擺脫行人地獄」、「發展智慧綠色運輸」、「偏鄉公共運輸服務改善」三大主題，邀請六都分享政策執行成果，共同研討建構安全、人本、綠色、公平的交通環境。

▲六都交通首長聯合發布宣言，一起為優化台灣交通努力。（圖／台中市府提供）
▲六都交通首長聯合發布宣言，一起為優化台灣交通努力。（圖／台中市府提供）
六都交通運輸論壇歷來由六直轄市政府輪流舉行，今年輪由台中市主辦，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席。黃副市長表示，台中市近年經濟快速發展、人口持續發展，現已突破284萬人，成為全國第二大城市，因應而生的交通需求是本市迫切要處理的重要課題。台中市提出大台中交通發展願景「幸福、便利-台中‧我們的家」，以便利、安全的交通環境，加速邁向打造安全、人本、永續、效率、科技的宜居城市的目標。

 台中市交通局長葉昭甫指出，本次論壇力邀專家學者進行專題演講，並與其他五都的首長共同發布交通共識宣言。他說，一座城市的交通與每位市民息息相關，例如接下來面臨的跨年晚會人潮，元宵節熱鬧燈會，必須強化交通轉運、接駁及配套措施，建立市民使用習慣。目前台中市推動的四座大型的轉運中心，其中豐原轉運中心已完工啟用，大台中轉運中心與水湳轉運中心也持續推動中，成為大眾運輸重要的轉運樞紐。

葉昭甫局長表示，每個城市的交通狀況、道路規劃不完全相同，但是「綠色運具」、「人本交通」、「改善偏鄉交通」卻是每個城市會面臨的重要課題，例如：台中iBike的倍增計畫，也是落實低碳環保的交通運具，目前已設置1332站，累積騎乘人次也突破8,000萬人次，逐步落實公共自行車的普及程度。加上12月13日正式亮相的台中Model T電動公車，融入民眾生活的交通運具強調綠色環保及智慧安全，透過不同交通運具來朝向人本交通環境的目標努力。

▲臺中市交通局葉局長交接信物予桃園市交通局張局長，宣布2024六都交通論壇交棒桃園市舉辦。（圖／台中市府提供)
▲臺中市交通局葉局長交接信物予桃園市交通局張局長，宣布2024六都交通論壇交棒桃園市舉辦。（圖／台中市府提供)
這場被譽為六都的交通高峰會，與會交通團隊成員熱烈溝通交流經驗，紛表示交通軟硬體建設不能單打獨鬥，為車流順暢與守護行人都要以全方位考量規劃，對日後推動交通友善環境獲益良多，論壇最後也透過信物交接的儀式，2024將交給桃園市政府舉辦，相信「六都交通運輸論壇」將會一棒接著一棒，持續為公共交通努力。

熱愛生命基金會獲選藝術亮點 展現AR畫作導覽新體驗

十方啟能教學設備老舊 順仁兄弟會捐贈課桌椅做公益

開展先行「真正有影」 行政院兌現國漫館在臺中承諾

臺中發表自願檢視報告2.0 展現永續治理卓越成績

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選