2024青春動滋券1月1日開放領用！來大魯閣打棒球、開卡丁車享優惠
2024青春動滋券將於1月1日上午10時起開放領用，2023年度青春動滋券抵用期限遞延到2024年6月30日，領到手的青春動滋券，怎麼用最實在? 大魯閣針對學生族群，提供青春動滋券優惠，除了可以在大魯閣加購代幣享優惠價，也可以購買從事棒壘球運動時所需要的運動用品、服飾配件等，卡丁車場與學生約會聖地Roller186滑輪場，更同時祭出專屬折扣。在大魯閣除了盡情體驗棒球樂趣， 也有籃球機、飛鏢機、桌球、保齡球、撞球等設施，歡迎大家約朋友們一起來大魯閣享受青春運動，與多元豐富的娛樂選擇！
記者吳政紘/綜合報導
大魯閣集團推出多種青春動滋券優惠方案
大魯閣集團於2024年1月1日至2024年12月31日期間，旗下棒壘球打擊練習場、桃園卡丁車場、Roller186滑輪場，均推出2024青春動滋券專屬優惠方案。棒壘球打擊場憑青春動滋券購買500元學生(會員)代幣套餐、500元超值活力餐，享「代幣百元加碼購」，可用100元加價購買5枚代幣，享最低超殺44折優惠。還可以參加「萬元好禮月月抽」活動，憑青春動滋券方案，即可參與抽獎，最大獎抽 AirPods Pro2！
蔚為時下年輕人及網美們最喜愛的社交、娛樂、約會聖地，Roller186滑輪場也沒有錯過這一波青春運動熱潮，只要憑青春動滋券消費即享「平日雙人2H門票(含鞋租+護具)500元」(原價660元，小巨蛋館不適用)。
同時於2024年1月1日至2024年6月30日期間，卡丁車也推出為時半年的專屬折扣活動，只要憑青春動滋券消費，立即享第二場半價優惠，Birel ART N35駕駛第二場只要400元(原價800元)；N35 E-Kart 純電卡丁車駕駛第二場只要500元(原價1,000元)。
打擊場導入三段速實戰球道 集團服務全面升級
大魯閣棒壘球打擊場也於全國10間場館，首次推出由日本引進的三段速實戰球道，擁有三種不同的球速體驗，亦可調整軌跡高低，多種不同設定可依實際訓練需求調整。超乎想像的感受，將帶給球友們如同實戰一般的打擊體驗。
大魯閣近年來致力於品牌轉型且成效顯著，如今不僅擁有多家保齡球館、滑輪場與卡丁車場，提供消費者更加多元、豐富的娛樂選擇，也成為時下年輕人非常喜愛的熱門景點，從打造北、中、南最新網美景點Roller186滑輪場，並將旗下四家棒壘球打擊場增加深夜到凌晨的營運時段，期望透過多元服務模式，讓消費者有更多時間與空間上的選擇。而這一次配合「青春動滋券」祭出全面優惠方案，旨在吸引年輕族群更積極參與運動，為台灣休閒娛樂產業持續注入新能量。
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