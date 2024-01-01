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她尿液混濁不清！元凶竟是腎結石　新手術碎石超威2天出院

▲台灣泌尿道結石盛行率約為1成，以男性居多。（示意圖／Pixabay）
▲台灣泌尿道結石盛行率約為1成，以男性居多。（示意圖／Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約60歲女性最近反覆泌尿道感染，數度前往診所就醫，症狀雖有改善，但尿液混濁不清，後來在健檢發現有1顆3公分的腎結石，於是被轉介到泌尿科，結果發現反覆泌尿道感染的「元凶」就是這顆石頭，接受拋棄式軟式輸尿管鏡合併高能雷射治療後，結石完全清除，並在術後2天出院，感染也沒再發生。

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國泰醫院暨內湖國泰診所泌尿科主治醫師唐靖說，台灣的泌尿道結石盛行率約為10%，高於世界平均，以男性居多；一般泌尿道結石若位於腎臟，並不一定會有症狀，但結石若掉進輸尿管內，則可能產生劇烈腰痛， 並合併噁心、嘔吐、腎臟水腫甚至是感染。

若結石在腎臟內漸漸擴大，也可能變成慢性泌尿道感染源頭，進而影響腎臟功能，因此當泌尿道結石長到一定大小時，除非病人本身受制於慢性疾病等而不適合手術，還是建議較積極處理。

針對泌尿道治療，唐靖說明，目前常見處置包含體外震波碎石、經皮造廔腎臟取石手術，及軟式輸尿管鏡雷射碎石手術等，其中體外震波碎石是利用X光定位的方式，用震波「隔山打牛」擊碎腎臟結石後，讓病人自己排出，好處為非侵入性、不用住院、不用麻醉等，但碎石效率較難預期，且面對大於2公分的結石不推薦使用。 

至於經皮造廔腎臟取石手術，則是在腰部打開一個傷口後，以內視鏡進入腎臟內部碎石並取石，其對於較大體積的結石有較好清除效果，但手術併發症如感染、出血、腸穿孔、氣胸等風險較高。

唐靖表示，軟式輸尿管鏡雷射手術為近年發展快速的無傷口碎石方法，由一條細細的導管經尿道往上通過膀胱、輸尿管、再到腎臟進行雷射碎石，由於其前端可彎曲，能處理躲在腎臟死角內的細小結石，搭配高能雷射，更可清除體外震波無法清除的大型結石，又能避免經皮造廔腎臟取石手術的傷口及併發症。

此外，軟式輸尿管鏡雷射手術優勢能在一次手術中同時處理輸尿管結石及腎結石，出血風險也較低，術前不需要停止抗凝血劑等，術後1至2天即可出院，且近期上市的新型軟式輸尿管鏡，不但管路外徑更小、畫面更清晰、可彎曲角度更高，且屬拋棄式醫材，能避免交叉感染並降低敗血症風險，是泌尿道結石病人更理想的選擇。

泌尿道結石注意事項：

* 飲食少鹽，每日鈉攝取量宜少於2300毫克，約6公克鹽，相當於1茶匙。 

* 不要大魚大肉。

* 減少攝取高草酸飲食，例如酒、茶、巧克力、碳酸飲料、菠菜、秋葵、甜菜、青椒、茄子、烏梅等。

* 多喝水，每日飲水量至少2000毫升。

* 多吃蔬果。

* 適量鈣質攝取。

* 肥胖者應減重，並培養運動習慣。

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