2023十大年度運動事件！味全龍睽違24年冠軍、大巨蛋開箱（下）

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六、謝淑薇的驚奇溫網、法網女雙封后
謝淑薇，這個以「鬼之切球」聞名的超級台灣女運動員，以她37歲的年紀，還可以在一年之內，橫掃溫布敦網球公開賽、法國網球公開賽兩大滿貫賽的后座，主要是她過人的毅力跟訓練，謝淑薇曾展示自己的指甲，在比賽中掉了，但她還是咬牙硬撐。
謝淑薇今年在休息18個月之後再復出，連續拿下法網和溫網的女雙冠軍，並入圍WTA的「年度東山再起獎」，可說是實至名歸。
七、味全龍睽違24年的冠軍
1999年對龍迷來說是悲喜交加的一年，喜得是拿下3連霸，苦得是球隊解散，無法想像，一支奪冠的隊伍，竟然在歐洲旅遊時，被告知這樣的訊息，當下也無玩樂的感覺，不過睽違20年後，「龍潮再起」，並且拿下睽違34年的冠軍，當然新生代強投徐若熙、伍鐸、鋼龍、布里悍等球員功不可沒，總教練葉君璋的運籌帷幄很重要，打線上也很有亮點。
吉力吉撈鞏冠連續2年全壘打王的寶座實至名歸，搭配捕手蔣少宏、一壘手林智勝，外野手郭天信、高孝儀等球員，都發揮出完整戰力，拿到冠軍。
八、林書豪跟老弟一起共鬥！新北國王奪冠呼聲高
新北國王在今年擁有林書豪，不管是整季票房都不用擔心，還有機會創造更多商機，以林書豪的魅力跟他的球技來看，他在台灣可以多打好幾年，林書豪曾說自己不知道自己的生涯會打多久，但最後他希望可以跟老弟同隊。
今年林書豪不但成為球隊最重要的精神領袖，加上他很全面的控球技巧與外線能力等，國王隊要奪冠不是夢想，而是早晚的問題。
九、中華健兒在杭州亞運奪下隊史百金
青天白日滿地紅！當國旗歌與國旗緩緩升起在中國杭州亞運的頒獎典禮，當楊勇緯、連珍羚、李智凱都披上中華隊的戰袍奪金，中華隊歷史百金也一口氣出爐。
楊勇緯奪柔道男子60公斤級「金牌」、莊吉生、許育修網球男子雙打「金牌」、詹詠然、詹皓晴網球女子雙打「金牌」、連珍羚奪柔道女子57公斤級「金牌」、李智凱奪體操鞍馬「金牌」，男籃3X3金牌等，以獎牌榜第6名作收，中華隊收穫了19金20銀28銅，也創下紀錄。
十、亞錦賽大巨蛋開箱使用
台灣終於有屬於自己的巨蛋，而大巨蛋，更是國人等了20年以上，1991年郝柏村院長，在台北市立棒球場，聽到球迷高喊「我們要巨蛋」後，2023年12月，第30屆亞錦賽在台灣、台北大巨蛋開打，不少國人搶票想看，大巨蛋雖然還是有很多缺失，但終於球迷不用淋雨。
大巨蛋啟用後，也將在未來舉辦各種賽事，明年3月2日的巨人隊史90週年紀念比賽，就從日本開始，大巨蛋有了新的任務，他將在職棒比賽中啟用，乘載著過去與未來的台灣棒球比賽。
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