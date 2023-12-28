竹縣攜手陽明交大成立實驗高中！預計115學年度開始招收4班80人
國立陽明交通大學昨（27）日校務會議通過與竹縣合作規劃縣立實驗高中，讓竹縣高中規劃邁向一個新的階段，縣立實驗高中地點將預定規劃在陽明交大六家學區，期待以資訊、醫學、科學、人文或雙語國際等方向，成為竹縣第三所縣立高中。縣長楊文科對此表示非常開心，感謝國立陽明交大透過專業跟縣府攜手合作創設縣立實驗高中，為新竹縣高中優質化藍圖貢獻心力。
記者李春台／新竹報導
教育局表示，縣府於112年11月22日召開「新竹縣高中規劃藍圖」記者會，對外宣布縣府針對高中規劃四大方案，第一方案即是與國立陽明交大合作設置縣立實驗高中，預計115學年度開始招收4班80人。
教育局長楊郡慈表示，縣府和陽明交大早於今年10月開始啟動討論實驗高中課程規劃，校本課程朝「專題實作」方向規劃，尤其注重學生自主學習，著重AI科技、文化學習、研究方法、國際溝通、畢業專題等方面。彈性學習開設微課程，學生針對某主題進行移地學習，由陽明交大提供優勢領域課程協助，協力學校定位發展；校訂必修課程往PBL方向發展，彈性較大且可配合學生興趣與性向發展提供更全面性的支持與協助。
縣府表示，對於此次縣立實驗高中規劃設置，籌設的工作將全面性展開，縣府即刻與陽明交大成立工作小組進行後續實質硬體和軟體的規劃討論，依規劃期程進行設校相關作業與課程和師資等規劃。
高中藍圖落實推動腳步持續推進，本月21日，文興國中因改制文興高中工程設計變更部分已通過都市計畫審查，另外，六家高中、湖口高中校舍增建工程進度也順利持續進行，併同各項需求，持續積極爭取中央補助校舍建設經費進行擴校增班，以因應日益漸增的高中就學需求。