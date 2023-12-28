獨／41歲美國金髮女離奇餓死台中港貨櫃　滯台268天終於回家了

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女子遺體在中殯冰存268天，但並無家屬領取，後續 AlT 轉介善願愛心協會，並以電話陳述，案主在美國是極弱勢家庭，母親老弱行動不便，不堪負荷長途飛行來台奔喪，因此善願愛心協會內部志工決定自費集資完成殮葬程序，由於死者是基督徒，告別式當天就由牧師帶領志工、美方代理人、AlT翻譯、中殯官員等共同禱告，美方代理人也用手機拍影音、照片紀錄一切。
免費殮葬結束後，美方代理人經過近20小時的旅程，回國將告別式所有影音、遺骨交給家屬，圓滿家屬心願，雖然對死者的家庭狀況和組成無太多了解，但善願愛心協會總會長郭志祥接受《NOWnews》採訪指出，死者母親有透過美方代理人向協會致謝，美方代理人事後也透過手機向善願愛心協會表達3點感謝。「對弱勢美國亡者的關心並善待她的後事」、「喪葬流程很尊重、很莊嚴、很圓滿，超出想像」、「謝謝善願協會志工的無償幫忙，令人感動。」
郭志祥分享，整個告別式相當莊重，由於亡者是女性，善願也贈送一套現代化女性壽衣及十字被，並覆蓋在大體上面，希望她美美的回到主耶穌的懷抱，骨灰罈更是考慮到美方代理人要長途跋涉，志工特別準備有配備輪子的攜帶式旅行背袋，讓代理人可以不費力的推著走。
郭志祥表示，善願愛心協會成立已28年，始終以「募人不募款」的宗旨進行親力親為的各項慈善活動，目前已替約4500個弱勢家庭提供全套免費殮葬，其中有超過300位是外國人，包括美國、英國、法國、加拿大、大陸、香港、日本、泰國、馬來西亞、韓國、越南、印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨等，未來會持續努力，「行善不分國界，只要有需求都會協助。且有愈來愈多的國家對台發出外交感謝函，這是國民外交的收穫。」