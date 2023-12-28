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獨／41歲美國金髮女離奇餓死台中港貨櫃　滯台268天終於回家了

▲美籍金髮女離奇陳屍在台中港貨櫃，冰存多日無家屬領取後，美國在台協會和民間團體「善願愛心協會」協助辦理告別式和免費殮葬。（圖／善願愛心協會提供）
▲美籍金髮女離奇陳屍在台中港貨櫃，冰存多日無家屬領取後，美國在台協會和民間團體「善願愛心協會」協助辦理告別式和免費殮葬。（圖／善願愛心協會提供）

記者張志浩／綜合報導

2022年10月，一艘從美國洛杉機出發的貨輪，在11月16日抵達台中港32號碼頭，工作人員打開竟發現一具美籍金髮女屍，當下移至台中殯儀館冰存，由於遲遲無家屬認領，女子在結束268天冰存後，在2023年8月11日，經由美國在台協會（AlT）、民間團體「善願愛心協會」配合下辦理告別式和免費殮葬，雖然女子死因和整起案件仍是謎團，但在長達近一年的漂泊和異死他鄉後，女子骨灰終於返回美國家鄉，走完最後一哩路，

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據了解，該名金髮女子被發現身亡在貨櫃後，身邊的證件顯示她是來自美國堪薩斯州，當時41歲，台中地檢署後續透過解剖檢驗，發現女子腸胃沒有食物殘渣，身體也無外傷，排除他殺可能，推測死因是「飢餓」，不過女子究竟為何在貨櫃內、又是怎麼漂泊千里來到台灣，始終是個謎團。

▲美籍死者是基督徒，告別式當天就由牧師帶領志工、美方代理人、AlT翻譯、中殯官員等共同禱告。（圖／善願愛心協會提供）
▲美籍死者是基督徒，告別式當天就由牧師帶領志工、美方代理人、AlT翻譯、中殯官員等共同禱告。（圖／善願愛心協會提供）
女子遺體在中殯冰存268天，但並無家屬領取，後續 AlT 轉介善願愛心協會，並以電話陳述，案主在美國是極弱勢家庭，母親老弱行動不便，不堪負荷長途飛行來台奔喪，因此善願愛心協會內部志工決定自費集資完成殮葬程序，由於死者是基督徒，告別式當天就由牧師帶領志工、美方代理人、AlT翻譯、中殯官員等共同禱告，美方代理人也用手機拍影音、照片紀錄一切。

免費殮葬結束後，美方代理人經過近20小時的旅程，回國將告別式所有影音、遺骨交給家屬，圓滿家屬心願，雖然對死者的家庭狀況和組成無太多了解，但善願愛心協會總會長郭志祥接受《NOWnews》採訪指出，死者母親有透過美方代理人向協會致謝，美方代理人事後也透過手機向善願愛心協會表達3點感謝。「對弱勢美國亡者的關心並善待她的後事」、「喪葬流程很尊重、很莊嚴、很圓滿，超出想像」、「謝謝善願協會志工的無償幫忙，令人感動。」

▲告別式當天，美方代理人用手機拍影音、照片紀錄一切，並將死者在台灣最後一哩路和遺骨帶回美國給予家屬。（圖／善願愛心協會提供）
▲告別式當天，美方代理人用手機拍影音、照片紀錄一切，並將死者在台灣最後一哩路和遺骨帶回美國給予家屬。（圖／善願愛心協會提供）
郭志祥分享，整個告別式相當莊重，由於亡者是女性，善願也贈送一套現代化女性壽衣及十字被，並覆蓋在大體上面，希望她美美的回到主耶穌的懷抱，骨灰罈更是考慮到美方代理人要長途跋涉，志工特別準備有配備輪子的攜帶式旅行背袋，讓代理人可以不費力的推著走。

郭志祥表示，善願愛心協會成立已28年，始終以「募人不募款」的宗旨進行親力親為的各項慈善活動，目前已替約4500個弱勢家庭提供全套免費殮葬，其中有超過300位是外國人，包括美國、英國、法國、加拿大、大陸、香港、日本、泰國、馬來西亞、韓國、越南、印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨等，未來會持續努力，「行善不分國界，只要有需求都會協助。且有愈來愈多的國家對台發出外交感謝函，這是國民外交的收穫。」

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