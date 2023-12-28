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特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》新版咿勢競賽開跑

▲《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「全力衝刺！新版咿勢競賽！」新春限定活動。（圖／品牌提供）
▲《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「全力衝刺！新版咿勢競賽！」新春限定活動。（圖／品牌提供）

本報訊

由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，於11/30配合即將到來的聖誕節全球同步舉辦「全力衝刺！新版咿勢競賽！」新春限定活動，人氣角色「伊普西龍」、「潔塔」也換上了莊重的振袖來歡迎各位闇影大人，光看著就好想跟七影大人們一同去神社參拜啊！
為了慶祝「全力衝刺！新版咿勢競賽！」新春限定活動的舉辦，同步開啟超豪華登入獎勵，從2023/11/28(四)12:00至2024/01/18(四)08:59為止，登入遊戲將可以獲得不同的豪華物品，最多可以獲得合計1500幻魔石以及各式道具，務必每日都登入遊戲進行遊玩！

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新春限定活動開啟，隨著關卡進度將可以陸續解鎖活動限定劇情，就竟在前往參拜的路上發生了什麼情況，各位是否能看到除了「伊普西龍」、「潔塔」兩位七影以外的闇影庭園成員身穿振袖的身姿呢？就等各位闇影大人一同體驗了！

透過完成活動任務和討伐BOSS可以獲得活動代幣，在兌換處可以透過收集的活動代幣能夠兌換活動限定SS魔道具、活動角色碎片、幻魔石、裝備箱等豪華報酬，請盡情通關吧！

參加活動將可以獲得「年糕」，將可以在活動兌換所中兌換各種豪華獎勵，並且還會開放限定任務，獎勵包含500萬戒尼、限定稱號、濃縮魔力液等各種實用道具，請盡量遊玩並兌換獎勵吧！

這次「全力衝刺！新版咿勢競賽！」活動的主角之一，在新春期間為了約會而特意換上振袖的潔塔也配合活動一同推出。

「在雪中的等候」潔塔為綠色屬性攻擊角色，能夠大幅強化獸人族的能力，而專用魔道具「在雪中的等候」驅魔注連繩效果則是WAVE開始時，依攻擊力的100.00%賦予全體獸人夥伴護盾20秒，增加隊伍的坦度！

你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！

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