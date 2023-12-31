不是感冒！咳到聲音沙啞、脖子像被掐 「這病」沒治好影響一輩子
最近感冒盛行，出現喉嚨痛、發燒等症狀相當常見，一名30多歲女性這陣子因為咳嗽、喉嚨腫、聲音沙啞等問題，多次前往診所領就醫卻沒好轉，直到開始發燒，且頸部有被掐住的壓迫感，才去醫院檢查，發現病因是亞急性甲狀腺炎。
家庭消費中心／綜合報導
萬芳醫院新陳代謝科主治醫師劉漢文說，亞急性甲狀腺炎是甲狀腺組織的發炎反應，可能與病毒感染有關，也稱為病毒性甲狀腺炎，好發於30歲至50歲女性，症狀包括甲狀腺腫大、壓痛，疼痛感可能蔓延至喉嚨、下巴、耳朵，偶爾會伴隨發燒，且處在不同發炎時期，會出現甲狀腺亢進或低下問題。
劉漢文表示，亞急性甲狀腺炎和上呼吸道感染的病毒有關，病人在感染前1~4周內會出現疲勞、痠痛、咳嗽、流鼻水等感冒症狀，容易被忽略，雖多數能自癒，病程卻可能長達數月，甚至可能進展為永久性甲狀腺功能低下。
針對亞急性甲狀腺炎的治療，劉漢文指出，輕症者以服用消炎止痛藥為主，多數能緩解頸部的腫痛感，但症狀較嚴重的病人，則應搭配類固醇使用，並隨病況改善減少劑量。
劉漢文提醒，在甲狀腺發炎期進入恢復期前，病人應每2~8周追蹤甲狀腺功能，若是本身有甲狀腺自體免疫抗體的族群，更要維持每年追蹤；對一般民眾而言，若發現甲狀腺腫大、頸部疼痛時，可考慮有亞急性甲狀腺炎的可能性，儘速到醫院確認。