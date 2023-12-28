2023年體壇風雲人物　大谷簽超狂合約、獲最佳男運動員最風光(下)

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林書豪再掀起台灣籃球熱潮
球星林書豪本季轉戰PLG新北國王，立刻帶領球隊成為超級強權，其中在12月更單場狂轟44分，並外帶8籃板7助攻，也讓國王成為今年人氣最佳的職籃球隊之一，並有望帶領國王復仇成功，瞄準隊史首座總冠軍。
謝淑薇連續斬獲兩座大滿貫
台灣網球名將謝淑薇2023年成績出色，與中國女將王欣瑜和捷克老搭檔Barbora Strycova分別在法網及溫網的女雙項目奪冠，也入圍今年WTA的東山再起獎，輝煌生涯的成就又添一筆。37歲的謝淑薇，今年重返熱愛的WTA網球賽場，就連續斬獲法網、溫網兩座大滿貫雙打冠軍，也一度在大滿貫賽雙打拉出16連勝，在美網也打進4強，個人目前世界排名第6。
換助事件造成兄弟球迷反彈
去年完成二連霸的中信兄弟在2023年閃電宣布換帥，總教練林威助在季中被拔掉，由「恰恰」彭政閔出任，此舉也引起球迷反彈，不過中信兄弟仍堅持，林威助也成為兄弟球迷心中永遠的遺憾。
林威助在中信兄弟效力多年，從2014年季中選秀會後，2017年球季正式引退，2018年開始接任二軍總教練，2021年，林威助接任中信兄弟總教練，並順利幫助兄弟達成2連霸，台灣大賽8連勝，今年原本要為兄弟爭取3連霸，也是隊史第三次的三連霸，可惜上半季還沒打完，他就先被撤換。
Djokovic締造網壇史詩級紀錄
36歲網球巨星Novak Djokovic今年(2023)在美國公開賽（U.S. Open）中擊敗Daniil Medvedev，贏得他的第24座大滿貫冠軍，這一座大滿貫冠軍，讓他與Margaret Court並列，創造了大滿貫單打冠軍的新紀錄，並重返世界球王寶座。
大谷翔平超狂合約、獲選最佳男運動員超風光
大谷翔平2023年度獲得最佳男運動員獎，這也是他三年內第二度獲獎，去年他因為輸給紐約洋基隊強打者「法官」Aaron Judge屈居第二名，但大谷今年捲土重來，不但幫日本隊在經典賽奪冠，自己也拿到MVP，加上加盟洛杉磯道奇隊，拿到10年7億美元（約220億台幣）超級大約，球季內外都豐收，而且大谷也擊敗世界球王Lionel Messi（梅西） 與Novak Djokovic（喬科維奇），拿到87張選票中的20張，擊敗各家好手，面子、裡子全拿。