10月交通死傷增！死亡降5%恐難達標　王國材認了要檢討

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就縣市來看，10月整體道路交通事故死亡人數增加較多前5名為屏東增加12人，台中增加11人，台南增加10人，桃園增加9人，宜蘭增加5人；減少較多前5名為高雄減少17人，南投減少5人，臺北、竹縣、苗栗各減少4人。
1至10月，道路交通事故33萬2491件，比去年同期增加28223件，造成444861人受傷，比去年同期增加40,638人受傷、2514人死亡，比去年同期減少20人死亡，累計死亡人數與去年同期比較連續2個月減少。其中行人死亡304人，比去年同期增加3人。
有關縣市1至10月道安績效，整體道路交通事故死亡人數增加較多前5名為南投增加30人，台東增加17人，台中增加15人，屏東增加14人，雲林增加13人。至於整體死亡減少較多前五名為高雄減少52人，新北減少42人，竹縣減少31人，彰化減少17人，桃園減少15人。
對於先前喊出今年車禍死傷人數減少5%，王國材坦言，今年恐難達成，對10月成績感到失望，他與交通部都該檢討，另總統令已於12月15日公布「道路交通安全基本法」，預定於113年1月1日施行。未來道安會報層級拉高至行政院，由院長擔任召集人，委員包括專家學者、中央相關部會與22縣市政府首長，其將會成為中央及地方縱向及橫向溝通平台。
王國材進一步指出，會報任務為策劃、協調、推動全國道安事務，預計1月起由行政院召開道安會報，屆時將審議國家道路交通安全綱要計畫(113-116年)，並督導部會推動計畫及縣市道安工作執行情形，該會報每三個月召開一次，必要時得召開臨時會議或由業務督導政務委員召開工作會議。