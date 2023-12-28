巷仔內／智冠為保經營權　股東權益放哪？

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對於這起合作案，許多智冠投資人的第一個質疑是：網銀是數位內容產業尖兵，智冠與網銀合作本可帶來綜效，然而王俊博卻拒絕網銀合作，反而找來「與遊戲產業幾乎0關係」的榮鋼入股，用意非常明顯，只是為了鞏固經營權，其出發點並非站在企業及股東權益的立場。
智冠的解釋是：榮剛為台鋼集團一員，台鋼投資網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動⋯。白話文解讀就是：「台鋼也有休閒娛樂事業啊！智冠為什麼不能和榮鋼合作？」甚至舉出雙方合作，可以開發棒球遊戲⋯等理由，企圖說服股東。
然而，策略合作案的「說明與解釋」一向都具有主觀性，但智冠的回應卻顯得十分牽強。不論台鋼投資數位內容的實力如何，根據網銀的陳述，，如與智冠合作，雙方能創造的綜效明顯高於與台鋼合作。
此外，榮鋼董事長、台鋼雄鷹職棒隊董事長王炯棻，已擔任智冠董事多年，智冠要與台鋼集團合作，以雙方關係早就可以進行，未來也可以持續。「和台鋼換股，然後就可以合作棒球遊戲…」，這種說詞對投資人來說也「有點弱」，畢竟，雙方沒有換股，智冠依舊可以研發棒球遊戲…。
如果可以，投資人應該更樂見三方合作，才能讓股東利益放到最大不是嗎？智冠的作法與對外界的回應，已讓股東感到疑惑。近日，王俊博接受周刊專訪時，搬出「員工的未來說」，這也令外界感到不解。
王俊博指出，自己已到退休年紀，不在乎個人經營權，但一想到員工的未來就很擔心。他甚至說：「若是和網銀國際合作，員工將會無所適從…，我從員工表情就知道，他們很惶恐…，若這時放棄，我對不起他們。」
員工是企業最重要的資產，但企業在轉型與重建過程，都會出現員工惶恐與無所適從狀況，數位內容產業腳步快、應變能力高，企業與員工適應能力相對比傳產強。
「與網銀合作會讓員工無所適從」的說法很難令人理解，畢竟雙方都是數位內容產業，更精確地說是「遊戲產業」，兩集團語言相通，也各自有善長的領域，合作上如果有惶恐與無所適從現象，與台鋼的合作恐有過之而無不及。
企業主導入更多有益的股東或資源，是投資人的福氣，但企業面對非惡意併購，卻為了保住自己的經營權、涉及個人私權爭奪，捨棄更好的選擇，那就是損及股東權益的開始。主管機關在面對企業主以私利來操作股權爭議時，更應該出手了解，避免股東投資人受到更大的傷害。