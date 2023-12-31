「冬季癢」皮膚乾燥粗糙！吃羊肉爐、洗熱水澡都中招　3種人小心

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一般而言，冬季癢好發生在四肢部位，最常影響的是小腿前側區域，病情加重時，有可能會波及到大腿、手臂，甚至全身。
郭博元指出，冬天是自然界萬物閉藏的季節，陽氣潛伏，陰氣漸盛，而依照中醫經典《黃帝內經》提到 四季的身心調養，應採「春夏養陽，秋冬養陰」，冬季以養護陰血為要，若寒氣侵襲皮膚，或氣血無法濡潤肌膚，則容易產生搔癢等不適。
針對比較容易有冬季癢的人，郭博元說，有3大族群，包括中老年人，因身體機能衰退，開始出現 肝腎虧虛、體內氣血不足的狀況，使得肌膚濡養不足；其次，是有異位性皮膚炎、慢性濕疹等病史者，當皮膚疾病進入慢性期後，也常有血虛、肌膚濡養不足的問題；再者，是體質偏血虛者，常見皮膚乾燥、眼睛乾澀、面色蒼白或萎黃、經常口乾舌燥等，肌膚、指甲、毛髮也常濡養不足。
若屬以上冬季癢好發族群，又經常熬夜、失眠、飲食偏好辛辣重口味等，耗傷陰血的情形會加劇，同時也加重冬季癢病情。
郭博元也說，台灣人在冬天愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等藥膳暖身，但這類料理多使用辛溫、燥熱的香料如老薑、 桂枝、蒜頭、花椒、辣椒、胡椒、八角、沙茶醬、米酒等，容易愈補愈燥，除助長火氣、也耗傷陰血，若已有冬季癢困擾，吃了更會加重皮膚乾燥、搔癢狀況。
對於冬季癢族群，郭博元建議，中醫食補以「養血、滋陰、 潤燥」為主要方向，可選用銀耳、百合、 木耳、蓮藕、山藥、枸杞、紅棗、生地黃、何首烏等食物與藥物，並避免或減少辛燥上火的食物如烤炸辣、蔥蒜、菸酒、溫熱性藥食等，以及引起過敏的食物如帶殼海鮮、堅果、筍、菇等，再配合肌膚保養與作息調整，皮膚才不會在冬天老是發癢。
🟡冬季癢注意事項：
📍避免洗澡太多次， 不要使用太高溫的水。
📍縮短洗澡時間，最好不要泡澡。
📍洗澡或清潔時，選擇較溫和的沐浴用品， 或嘗試清水洗澡。
📍加強皮膚滋潤，適時用紫雲膏、保濕乳液、凡士林等外敷保濕並補充油脂。
📍若本身容易冬季癢，應少吃薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等較溫熱性藥膳。
📍避免容易過敏的食物如帶殼海鮮等。
📍不碰菸酒，少吃易上火食物如烤炸辣、蔥蒜等。