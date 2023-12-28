老店少1家！台南圓環頂菜粽元旦熄燈 在地人狂推好吃菜粽還有3家
台南的美味小吃老店又將再減少一家！在地經營超過60年歷史的老店「圓環頂菜粽」，老闆無預警宣布因為有其他人生規劃，將於2024年1月1日起暫時停止營業。引來不少在地人惋惜，而台南在地台菜老店阿霞飯店的董事長吳健豪也說，這家店的確是他從小就知曉的老店，並對於將熄燈一事感到相當震驚。從小就在台南長大的他，也另外推薦了其他好吃菜粽的口袋名單。
記者葉盛耀/綜合報導
圓環頂菜粽在台南大有名氣，更是許多老台南人從小吃到大的在地美食。而南部所謂的「菜粽」，指的就是素粽，通常會以月桃葉作為粽葉，而粽子裡的配料，通常也僅有花生一味，吳健豪也說，台南的菜粽老店各家風味很接近，而好吃的原因，就是糯米要帶有月桃葉香、花生要夠軟爛鬆綿，並加上花生粉與香菜，再淋上醬油膏、擠上帶點甜味的紅色辣醬。
除了圓環頂，吳健豪另推薦一間真的是台南人才知曉的老店，店名就叫「老店菜粽肉粽」，因為店名較難以分辨，通常在地人還會以「立人國小旁邊那間菜粽」來形容，而老主顧通常來此還會配上一碗味噌湯，「沒錯，就是味道很甜的那種！」吳健豪笑著形容。
另外，從小在台南長大的台南晶英酒店的公關經理姚明瑩也喜歡這家「老店菜粽肉粽」，並另外開出「沙淘宮鄭家菜粽」此名單，這家店則沒有撒花生，每天5:30就開賣，售完即休息，其美味度也讓台南晶英酒店邀請合作，將於今年12月31日的跨年派對「台南晶英霸道趴」邀請其進駐。
其實在台南想吃好吃的菜粽，名店選擇不少，另外還有同樣一早約莫5:00就開賣的「明和菜粽」，共同特點就是都需要早點來，晚來就吃不到的限量美味。