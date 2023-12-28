新北地院警告「下架割頸兇嫌照」！小商人怒租廣告車狂播：來罰啊

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新北地院強調，違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文，而肉搜加害者的網友顯然已違反規定，因此要求即刻下架，同時呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。
對此，小商人今日在臉書發文，表示「加害者都敢在ins嗆各位擊敗了，如果我把截圖跟照片放在廣告車上，來罰，我就來感謝官方認證加害者」。更透露他已經請了「拿嬤厲害」廣告車司機於下午3時先去場勘，他同時正在蒐集資料及照片，「再次徵求製圖高手讓我有東西可以放在廣告車上。我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來。」
小商人直接表態「開搞」，並直言要查出加害者親友是哪派人馬，之後再請警政單位朋友幫忙掃黑，「擒賊先擒王，看是哪個幫派出來的，我先X你老巢」。
回顧該起事件，25日當時校園中正進行午休，而一名女同學跑到別班找好友閒聊，遭到傷者男同學出面制止，認為對方不能無故到非自己班級教室。沒想到引起女同學不滿，找來另一位「乾哥」男同學理論，雙方發生爭執後，被找來理論的男同學竟然手持彈簧刀砍傷本班的男同學，造成頸脖與胸口均有刀傷，傷重送醫，經裝葉克膜搶救5小時，受傷男同學恢復呼吸心跳，但經過數日搶救後，男同學仍傷重不治。
事後，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將這位別班的女同學以及這位「乾哥」男同學被依殺人未遂送辦，而少年法庭在26日裁定行兇的男學生收容、女學生責付監護人。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110