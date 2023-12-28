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新北地院警告「下架割頸兇嫌照」！小商人怒租廣告車狂播：來罰啊

▲不少網友肉搜出國中割頸案加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，讓網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）
▲不少網友肉搜出國中割頸案加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，讓網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）

記者賴禹妡／綜合報導

新北市某高中附屬國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者最終傷重不治，事件引發社會譁然。不少網友肉搜出加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，並籲請民眾勿再轉傳，以免觸法。對此，網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊，並直言：「我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來。」  

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新北國中生割頸案爆發後，立即引起許多網路輿論，許多網友在 Dcard、PTT、爆料公社等社群平台公布加害者與其友人的個人訊息、臉書貼文等。新北地院為此發布聲明稿，指出任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年。 

新北地院強調，違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文，而肉搜加害者的網友顯然已違反規定，因此要求即刻下架，同時呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。 

▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班郭姓學生持彈簧刀攻擊，最終在昨（26）日晚間不幸離世。（圖／取自Pexels）
▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班郭姓學生持彈簧刀攻擊，最終在26日晚間不幸離世。（示意圖／取自Pexels）
對此，小商人今日在臉書發文，表示「加害者都敢在ins嗆各位擊敗了，如果我把截圖跟照片放在廣告車上，來罰，我就來感謝官方認證加害者」。更透露他已經請了「拿嬤厲害」廣告車司機於下午3時先去場勘，他同時正在蒐集資料及照片，「再次徵求製圖高手讓我有東西可以放在廣告車上。我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來。」 

小商人直接表態「開搞」，並直言要查出加害者親友是哪派人馬，之後再請警政單位朋友幫忙掃黑，「擒賊先擒王，看是哪個幫派出來的，我先X你老巢」。 

▲不少網友肉搜出國中割頸案加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，讓網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）
▲小商人在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊，直言要查出加害者親友是哪派人馬，之後再請警政單位朋友幫忙掃黑。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）
回顧該起事件，25日當時校園中正進行午休，而一名女同學跑到別班找好友閒聊，遭到傷者男同學出面制止，認為對方不能無故到非自己班級教室。沒想到引起女同學不滿，找來另一位「乾哥」男同學理論，雙方發生爭執後，被找來理論的男同學竟然手持彈簧刀砍傷本班的男同學，造成頸脖與胸口均有刀傷，傷重送醫，經裝葉克膜搶救5小時，受傷男同學恢復呼吸心跳，但經過數日搶救後，男同學仍傷重不治。   

事後，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將這位別班的女同學以及這位「乾哥」男同學被依殺人未遂送辦，而少年法庭在26日裁定行兇的男學生收容、女學生責付監護人。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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