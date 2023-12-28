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2024跨年限2天！超商寄杯咖啡「20杯666元」　今起美式2杯66元

▲慶祝戴資穎摘金成功，萊爾富同步祭出指定咖啡限定快閃優惠與民同歡。（圖／業者提供）
▲慶祝戴資穎摘金成功，萊爾富同步祭出指定咖啡限定快閃優惠與民同歡。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024跨年要來了，熬夜看煙火需要來杯咖啡提神，萊爾富超商今起至1月9日前，大杯美式咖啡2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，寄杯咖啡優惠則是自12月31日起至1月1日限定美式20杯666元、拿鐵15杯666元。

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萊爾富自即日起至1月9日期間，推出跨年熬現煮咖啡優惠，包括「大杯美式咖啡享品項2杯66元」或「大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元」，大冰/熱美式咖啡原價45元、特價33元；大冰/熱拿鐵咖啡原價55元、特價44元。

門市超值購與線上Hi-Life VIP APP內， 12月31日至2024年1月1日，整買零取多杯數組合優惠活動，像是購買大杯特濃美式咖啡（冰熱任選）或特大杯冰美式咖啡（冰熱任選）享20杯只要666元。購買大杯特濃拿鐵咖啡（冰熱任選）或特大杯冰拿鐵咖啡享15杯只要666元，兌換期限可至2024年3月31日。

12月30日至1月1日限時優惠，葡萄王人蔘王養身飲(60mL，單件售價99元)即享買1送1；車輪餅，包含珍珠奶茶、紅豆和奶油口味，使用印花碼結帳，享特價只要10元；單件原價40元的樂法職人手作茶飲600 mL，第2件20元。

▲跨年提神必備，萊爾富推出大杯美式咖啡享同品項2杯66元或大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元。（圖／萊爾富提供）
▲跨年提神必備，萊爾富推出大杯美式咖啡享同品項2杯66元或大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元。（圖／萊爾富提供）
此外，以高雄起家的知名手搖飲品牌「三分春色」於雙北門市舉辦買1送1活動，1月3日當天於雙北門市購買嚴選金萱、春分特等紅茶，即可享有買1送1優惠，如果是選擇黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思和草莓拿鐵布蕾，則有第二杯半價。

▲高雄起家的知名手搖飲品牌「三分春色」於雙北門市舉辦買1送1活動。（圖／三分春色提供）
▲高雄起家的知名手搖飲品牌「三分春色」於雙北門市舉辦買1送1活動。（圖／三分春色提供）

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