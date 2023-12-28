李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

涉嫌勒索李善均5000萬！酒店妹抱娃現身法庭　挨轟博取同情

▲涉嫌勒索李善均5000萬韓元的酒店妹（中），抱娃現身法庭，挨轟博取同情。（圖／翻攝SBS NEWS YouTube）
▲涉嫌勒索李善均5000萬韓元的酒店妹（中），抱娃現身法庭，挨轟博取同情。（圖／翻攝SBS NEWS YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

韓星李善均因涉嫌吸毒重創演藝事業，昨（27）日陳屍車內被發現，震驚南韓演藝圈。涉嫌敲詐李善均5000萬韓元的28歲A姓酒店女子，今日抱著孩子現身仁川地方法院接受調查，面對媒體提問通通不回應，但她抱孩子的舉動遭網友批評：「博取同情！」引發爭議。

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▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
▲李善均涉毒案尚未真相大白，本人先選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）
綜合韓媒報導，該名涉嫌敲詐李善均的A姓女子，今日出庭接受拘留審查，大批媒體在仁川法院外包圍詢問她：「是否承認恐嚇李善均？有沒有從李善均那邊拿到5000萬韓元？」該女子一律不回應，開庭後是否拘留晚間會公布。

李善均生前提告A女和酒店女經理，向他勒索3.5億韓元（約新台幣831萬元），A女分得其中5000萬韓元（約新台幣118萬元）、女經理則拿走3億韓元（約新台幣712萬元）；據悉兩人是鄰居，平時感情很好。

▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
 李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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