凱旋苑爭議 李柏毅：侯友宜以拖待變先騙再說 應給社會交代
國民黨總統候選人侯友宜家族「凱旋苑」近期引發爭議，對此，立委劉世芳、左營楠梓立委候選人李柏毅與台北中山北松山立委候選人謝佩芬召開記者會，怒批侯友宜「以拖待變、先騙再說」，用各種話術掩蓋不合理之處。李柏毅也希望侯友宜出面來清楚說明，給社會一個交代。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅指出，侯友宜夫妻1995年購買國有土地，1996拿到「凱旋苑」前身大群館的建照，而這些時間點都是侯友宜婚後，依民法規定，應被歸類在「共同財產」的範疇，侯友宜怎麼會沒有份。
李柏毅說，「凱旋苑」2011年至2017年期間租若以個人名義申報總計要繳交2269萬所得稅，但用「又昱」公司申報的話，瞬間降低到166萬。他呼籲侯友宜把這中間差額捐出來給青年學子作為補貼，不然口口聲聲說體恤學生，但實際做的卻跟說的不同。
李柏毅指出「凱旋苑」租金貴得不合理，相比東吳大學位於北投鬧區、新建成的「泉思學舍」月租14400，台大太子學舍8210元、政大自強十舍6630元、成大太子學舍6900元等，都可看出「凱旋苑」16500元的房租高到不合理。
李柏毅質疑，凱旋苑原本有99門牌號碼，是不是藉著分成好幾間房間，將房屋現值壓到10萬塊以下，如此就不用申報？現在分割成百間，是否又是因為避稅？希望侯友宜清楚說明。