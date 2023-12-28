臺中市都市空間設計大獎入圍21件作品成果展登場

臺中市政府策劃舉辦的「臺中市都市空間設計大獎」，以「11實現」為主題，參加作品逾百件。經過評審委員遴選入圍作品21件，即日起 至113年1月12日在臺中市政府文心樓大廳公開展出，明年1月19日公布14件獲獎名單及頒獎。
記者金武鳯/台中報導
臺中市都發局上午在市府舉辦第11屆「臺中市都市空間設計大獎入圍作品成果展」揭幕儀式，本屆共有100多件作品報名參加。今年獎項分成年度空間設計首獎、建築空間獎、公共環境空間獎、宜居建築設計獎、小埸域建築空間獎及評審特別獎共六項，經過各類評審委員遴選，已選出21件入圍作品，今日起公開展出，希望透過作品展傳遞設計師與建築師設計理念。
都發局長李正偉表示，這項設計大獎已邁入第11屆，好的活動希望可以繼續舉辦下去，他強調有二個感謝，其一是感謝評審委員讓好的作品發光發熱，為台中市都市景觀與綠建築、永續發展進行把關。第二個感謝是建築師與開發商，在與商業利益取捨之間，做出高品質的設計案，注入友善、創新、永續與幸福宜居元素，希望好的作品可以被看到，好的設計可以永遠流傳。
李局長表示，入圍就是肯定，除了透過入圍作品展覽向各界傳遞臺中市都市發展中之建築形態與空間、景觀氛圍，奠定了｢友善｣、｢宜居｣、｢永續｣與「創意」的城市典範外，更要讓市民朋友對本市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也要讓第二大直轄市朝向淨零建築，以及國際永續指標SDGs.社區發展與永續城市等目標接軌。