智冠換股案借鏡泰山變天！分析師：協議換股價格應計算成長潛力

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過去幾個月，智冠大股東網銀國際大舉加碼持股，外界推估，泛網銀集團對智冠可控持股已逾26%，緊逼智冠董座王俊博家族持有的3成股權。這場經營權之爭最早可回溯至2018年，如今雙方持股比重相當，爭奪戰火愈演愈烈，故智冠突如其來與遊戲產業關聯度極低的榮剛換股，被外界解讀是「為了稀釋網銀的股權，確保經營權不落他人之手」。
以股價計算來看，這起換股案是場「新台幣53億元換32億元」的交易，如此大的差距引發爭論，且在智冠宣布換股後，股價連3日重挫，前2日甚至出現跌停，市場上大多認為，投資人對換股決策的不信任全反映在股價上，直至第4日才出現回彈。
分析師謝晨彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，雙方協議換股並非僅以市值進行評量，還需計算雙方在各方面的成長潛力。
自從智冠經營權之爭一觸即發後，外界常拿「泰山經營權變天」一事進行比較，兩案之間確實有幾處相似。在泰山第一大「外患」保力達開始介入後，原公司派立即尋求龍邦外援，豈料，原為同盟關係的兩派人馬，最終卻仍反目成仇。時間回到現在，智冠「疑似」為稀釋網銀股權選擇找榮剛救援，雙方在換股，台鋼集團也從此有了智冠持股，智冠是否會從引進「白衣騎士」，變成引狼入室，仍是未知數。
雖然從智冠的新聞稿中得知，榮剛母公司台鋼產業轉型擴及運動、健身、休閒旅遊、生技等各個層面，可望成為智冠走出泥沼後，未來產業轉型的新藍海。然而，智冠、榮剛換股約定鎖三年不能賣，此舉究竟只是為了阻止市場派的介入，還是真的有心要去經營，尚待觀察。
無論智冠最後結局如何，謝晨彥認為，主管機關都應介入調查，審查是否有違法情事發生。對此，櫃買中心先前也說明，證期局要求本案審查要注意「可行性、合理性、必要性」三個方面，相關承辦人也特別回應《NOWnews今日新聞》記者指出，無論是換股抑或是涉及經營權，內部有層層複合機制把關，有什麼證據即做出相應判斷，針對智冠與榮剛發行新股一事，截至目前雙方公司都還未正式送件。