特企／保樂力加獲富比世全球最佳雇主　推出儲備菁英人才培訓計畫

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本計畫提供為期 2 年的扎實訓練，同時提供海外輪調機會，讓參與者有機會站在國際舞台，與多元文化背景的頂尖夥伴合作。入才條件包括應徵者需具備數位思維、洞悉消費者心路歷程，並具備優秀的英外語能力。這個培訓計畫鼓勵應徵者迎接國際化職涯挑戰，共同探索、激發未來無限可能。保樂力加期待與優秀人才齊心努力，將繼續為企業塑造更強而有力的未來。
邀請優秀人才打造未來領袖旅程 踏上國際舞台
保樂力加已藉由儲備菁英人才培訓計畫培養出多位未來領袖，賦予實現夢想的國際舞台並在台灣保樂力加擔任要職。全國連鎖通路銷售經理 Wayne 表示，經歷過通路與海外輪調的機會，深入瞭解通路視野，不斷接受挑戰，提升自己的實力，即使在亞洲市場專注的品類經驗不盡相同，經驗的轉換為他帶來更多展現的機會。保樂力加品牌副理 Olivia 分享，在韓國海外輪調的六個月中參與了年度重要專案，透過內外部協作成功與韓國高端商場合作，成功推出為期兩個月的品牌快閃店，擁有國際視野又同時在行銷與業務部門中快速學習，大大提升職場力。
誠摯邀請菁英共創夢想 開啟事業新篇章
台灣保樂力加人力資源暨企業溝通總監廖彗妤表示，保樂力加對於人才發展十分熱忱，第四屆儲備菁英人才培訓計畫將開放三個職位分別在銷售、行銷以及財務部門，培育各職能並加速其全面發展，透過關鍵專案給予發光發熱的舞台，快速推動菁英人才發展。這是為期 2 年的深度訓練，輔以專屬一對一導師制，引領生涯成長；以及海外輪調機會，培養擁有國際視野的頂尖領袖，成為關鍵領導者。即日起至 1/17 截止，歡迎火速投遞履歷，與保樂力加一起前進世界舞台！