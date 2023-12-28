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特企／保樂力加獲富比世全球最佳雇主　推出儲備菁英人才培訓計畫

▲保樂力加已藉由儲備菁英人才培訓計畫培養出多位未來領袖，賦予實現夢想的國際舞台並在台灣保樂力加擔任要職。（圖／品牌提供）
▲保樂力加已藉由儲備菁英人才培訓計畫培養出多位未來領袖，賦予實現夢想的國際舞台並在台灣保樂力加擔任要職。（圖／品牌提供）

本報訊

歲末年終之際，更是迎接嶄新希望的時刻，榮獲富比世雜誌《Forbes》2023 全球最佳企業雇主殊榮的保樂力加為台灣就業市場帶來好消息，宣布推出「第四屆儲備菁英人才培訓計畫」，以歸屬感、授權、與積極關懷的多元工作環境向人才招手，收件報名期間從即日起至 2024 年 1 月 17 日止，通過面試的候選人將於 2024 年 4 月正式上任。

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保樂力加秉持三大核心價值：「企業家精神、相互信任、強烈道德感」，積極以「解鎖人際關係的魔力（unlocking the magic of human connection）」為使命，勇於創新，並為世界帶來正面影響，台灣保樂力加董事總經理王德勤表示，這一切都始於確保員工的健康福祉與發展，因為員工們是企業實現目標的重要關鍵。所以我們以「員工為核心」將人才培育視為首要任務，更秉持共享歡樂（Conviviality）精神支持多元平等與包容，打造極富關懷、充滿學習的職場環境，重視員工健康福祉與發展的，提供良好的員工體驗，實現企業及員工雙贏的目標。

本計畫提供為期 2 年的扎實訓練，同時提供海外輪調機會，讓參與者有機會站在國際舞台，與多元文化背景的頂尖夥伴合作。入才條件包括應徵者需具備數位思維、洞悉消費者心路歷程，並具備優秀的英外語能力。這個培訓計畫鼓勵應徵者迎接國際化職涯挑戰，共同探索、激發未來無限可能。保樂力加期待與優秀人才齊心努力，將繼續為企業塑造更強而有力的未來。

邀請優秀人才打造未來領袖旅程　踏上國際舞台

保樂力加已藉由儲備菁英人才培訓計畫培養出多位未來領袖，賦予實現夢想的國際舞台並在台灣保樂力加擔任要職。全國連鎖通路銷售經理 Wayne 表示，經歷過通路與海外輪調的機會，深入瞭解通路視野，不斷接受挑戰，提升自己的實力，即使在亞洲市場專注的品類經驗不盡相同，經驗的轉換為他帶來更多展現的機會。保樂力加品牌副理 Olivia 分享，在韓國海外輪調的六個月中參與了年度重要專案，透過內外部協作成功與韓國高端商場合作，成功推出為期兩個月的品牌快閃店，擁有國際視野又同時在行銷與業務部門中快速學習，大大提升職場力。

誠摯邀請菁英共創夢想　開啟事業新篇章

台灣保樂力加人力資源暨企業溝通總監廖彗妤表示，保樂力加對於人才發展十分熱忱，第四屆儲備菁英人才培訓計畫將開放三個職位分別在銷售、行銷以及財務部門，培育各職能並加速其全面發展，透過關鍵專案給予發光發熱的舞台，快速推動菁英人才發展。這是為期 2 年的深度訓練，輔以專屬一對一導師制，引領生涯成長；以及海外輪調機會，培養擁有國際視野的頂尖領袖，成為關鍵領導者。即日起至 1/17 截止，歡迎火速投遞履歷，與保樂力加一起前進世界舞台！

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