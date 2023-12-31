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台灣每百人「7個過動症」！靜不下來、難專注　醫教爸媽帶小孩4招

▲電影《小曉》是台灣首部過動症題材電影，女主角林品彤飾演患有過動症的小孩。（圖／CATCHPLAY＋）
▲電影《小曉》是台灣首部過動症題材電影，女主角林品彤飾演患有過動症的小孩。（圖／CATCHPLAY＋）

家庭消費中心／綜合報導

做事常忘東忘西，要注意可能是過動症（ADHD），例如藝人洪小鈴即自爆，多年來拍戲常忘詞，後來才診斷有此症，且國外不少名人「同病相憐」，包括微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）等，都傳是患者。醫師說，若孩子在學齡前常靜不下來，或上學後常忘這忘那，應就醫檢查，及早治療，效果才好。

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振興醫院精神醫學部兒童青少年暨婦女身心醫學科主任陳麗淇說，過動症全名是「注意力不足過動症」（ADHD），全球盛行率約5%至12%，台灣盛行率則約5%至7%，為神經性發展遲緩的疾病，會影響大腦前額葉負責掌控專注力、情緒調節與組織力的區域。

家長若發現孩子在學齡前常靜不下來、爬上爬下，幾乎沒有一刻安靜，或比較衝動、情緒起伏很大，上學後則很難專注、忘東忘西、寫作業花很長時間，甚至因情緒不佳、影響人際關係與學業表現。

陳麗淇指出，當孩子成長到6、7歲時，大腦前額葉皮質應有一定成熟度，足以專注面對一堂約40分鐘的課程，但過動症兒童做不到，作業會交不出來，或忘記帶課本上學，甚至不願意上學等。

▲讀書、小孩、寫作業、作業、唸書、上學。（示意圖／Pixabay）
▲過動症全名是「注意力不足過動症」，學齡前孩子容易衝動、不夠專注，無法靜下來寫作業。（示意圖／Pixabay）
對於改善動動症，陳麗淇說，若將大腦比喻為車子引擎，當引擎不穩定時，連開平路都覺得辛苦，所以不如優先強化引擎，增加穩定度，日後無論是開平路、爬山路，甚至上山或下海都能克服。

至於強化大腦引擎的方式，不同階段有不同治療方法。若是學齡前孩童，會針對情緒管理及社交互動技巧練習，或請父母也加入親職訓練；學齡後則觀察孩子學習表現，若無法跟上同學，則盡快找醫師評估治療，可能採取藥物輔助治療。

此外，若孩子在情緒管理及社交技巧上仍有不足，可適時安排團體治療或認知行為治療等，幫助孩子學習得更快樂。

過動兒家長注意事項：

1、請先接受孩子是過動兒，理解孩子不是故意的

2、給予孩子「有效指令」，一次只說一件事，並確認小孩能注視家長並能重複家長的指令

3、可採取正向鼓勵，例如為小孩製作集點獎勵表

4、孩子情緒失控時，建議使用「暫停隔離技巧」，在家中角落設置「冷靜區」，由父母陪同進入冷靜區後再溝通

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