台灣每百人「7個過動症」！靜不下來、難專注　醫教爸媽帶小孩4招

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家長若發現孩子在學齡前常靜不下來、爬上爬下，幾乎沒有一刻安靜，或比較衝動、情緒起伏很大，上學後則很難專注、忘東忘西、寫作業花很長時間，甚至因情緒不佳、影響人際關係與學業表現。
陳麗淇指出，當孩子成長到6、7歲時，大腦前額葉皮質應有一定成熟度，足以專注面對一堂約40分鐘的課程，但過動症兒童做不到，作業會交不出來，或忘記帶課本上學，甚至不願意上學等。
對於改善動動症，陳麗淇說，若將大腦比喻為車子引擎，當引擎不穩定時，連開平路都覺得辛苦，所以不如優先強化引擎，增加穩定度，日後無論是開平路、爬山路，甚至上山或下海都能克服。
至於強化大腦引擎的方式，不同階段有不同治療方法。若是學齡前孩童，會針對情緒管理及社交互動技巧練習，或請父母也加入親職訓練；學齡後則觀察孩子學習表現，若無法跟上同學，則盡快找醫師評估治療，可能採取藥物輔助治療。
此外，若孩子在情緒管理及社交技巧上仍有不足，可適時安排團體治療或認知行為治療等，幫助孩子學習得更快樂。
過動兒家長注意事項：
1、請先接受孩子是過動兒，理解孩子不是故意的
2、給予孩子「有效指令」，一次只說一件事，並確認小孩能注視家長並能重複家長的指令
3、可採取正向鼓勵，例如為小孩製作集點獎勵表
4、孩子情緒失控時，建議使用「暫停隔離技巧」，在家中角落設置「冷靜區」，由父母陪同進入冷靜區後再溝通