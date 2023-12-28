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跨年夜、元旦「最冷11度」！未來一週3波冷空氣　看日出得碰運氣

▲中央氣象署指出，今明兩天、跨年至元旦、下週三都各有一波東北季風增強，其中跨年來襲的冷空氣有可能達「大陸冷氣團」，最低溫只有攝氏11至12度。（圖／記者張勵德攝）
▲中央氣象署指出，今明兩天、跨年至元旦、下週三都各有一波東北季風增強，其中跨年來襲的冷空氣有可能達「大陸冷氣團」，最低溫只有攝氏11至12度。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩／綜合報導

冷空氣一波接著一波，中央氣象署指出，今明兩天、跨年至元旦、下週三都各有一波東北季風增強，其中跨年來襲的冷空氣有可能達「大陸冷氣團」，北台灣低溫降到攝氏14至15度，局部空曠、沿海地區更是只有攝氏11至12度，此外，大台北、東半部由於位處迎風面，跨年當天雲亮較多且有降雨機率，體感濕冷，元旦想看2024年第一道曙光或日出，得碰碰運氣了。

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氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天（12月29日至12月30日）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，不過由於水氣減少，各地氣溫略有回升，低溫全台都落在攝氏17至18度，高溫皆在攝氏20度或以上，跨年當天冷空氣來襲，白天高溫北台灣降至攝氏19至20度，其它地區攝氏24至26度，跨年夜至元旦清晨，北台灣低溫攝氏14至15度，局部地區下探攝氏11至12度，其它地區低溫攝氏17至18度。

▲跨年將有冷空氣侵襲，各地氣溫驟降，尤其北台灣降溫明顯，預估只有攝氏14度甚至更低。（圖／中央氣象署提供）
▲跨年將有冷空氣侵襲，各地氣溫驟降，尤其北台灣降溫明顯，預估只有攝氏14度甚至更低。（圖／中央氣象署提供）
降雨部分，今日南方雲系影響，全台有雨，中南部山區雨量較多，明後天水氣減少，但北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲；跨年當天基隆北海岸及東半部受東北季風影響，全天有不定時局部短暫雨，其它地區多雲，元旦清晨東半部雲量較多，觀賞曙光、日出條件較差，新竹以南較為晴朗，有較高機會看到曙光。

黃恩鴻提及，下週二（1月2日）東北季風減弱，北部、東北部回溫，環境進一步轉乾，各地多雲到晴，不過下週三（1月3日）東北季風又再增強，北部及東北部天氣再轉涼，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

▲今全台有雨，跨年當天受冷空氣影響，北台灣降溫明顯，且東部、北海岸降雨機率高。（圖／中央氣象署提供）
▲跨年夜北海岸、東半部將有雨勢，且雲量較多，元旦清晨觀賞曙光、日出條件較差。（圖／中央氣象署提供）

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