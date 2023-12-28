緬甸內戰正熾 中國公安部再懸賞通緝10名緬北涉毒重犯
緬甸內戰情勢未見緩解，在中國介入斡旋後，緬甸軍政府與地方武裝部隊「三兄弟聯盟」短戰停火旋即又再爆衝突，中國緬甸大使館今（28）日呼籲果敢老街地區的中國公民應儘速撤離。而在同時，中國公安部又發布通緝令，針對10位藏匿在緬甸的中國籍涉毒要犯懸賞緝拿。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《新華社》報導，中國公安部對10名藏匿在緬北地區的重大涉毒要犯進行公開懸賞通緝，力爭早日緝拿歸案，剷除境外毒瘤。根據中國公安部通告，被通緝的10位涉毒犯為9男1女，年齡介於35～57歲，都涉及製毒、販毒、走私運毒等重大違法犯紀行為。
中國公安部通緝緬北要犯早有先例，之前也曾針對電詐集團的重要頭目進行通緝。然而，外界一般認為這波緬甸內戰爆發，與電詐清剿脫不了關係，中國與緬甸軍政府和地方武裝部隊都保持良好關係，在內戰中的態度也是耐人尋味。
而如今清剿電詐後，北京又要發動掃毒，是否會再度牽動緬甸局勢，仍待觀察。之前中國外交部發言人汪文斌曾強調，北京沒有介入緬甸內戰，並稱「中緬是友好鄰邦，中方始終尊重緬甸的主權和領土完整，我們衷心希望緬甸局勢穩定、國家發展，堅定支持緬方推進和平進程」。