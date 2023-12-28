還不如小孩！1.8萬人交通隨堂考　半數大人這題都答錯

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對比問卷中相同題目，「視野死角」題目，中高年級學童答錯率僅9.3%，大眾組答錯率卻高達17.8%；而「在路上騎自行車時，看到大型車在前方準備要右轉，可以怎麼做？」題目中，大眾組竟有48.3%民眾答錯，選擇「於左後方保持適當距離」，尤以26歲以上族群選答比例最高，答錯率遠高於學童組24.2%。
靖娟基金會也指出，由於自行車在未劃設慢車道的道路應靠右側路邊行駛，因此應「在大型車右後方並保持適當距離」，也提醒自行車騎士，勿並行於大型車旁騎乘，汽車駕駛人更須仔細查看，保護騎士的通行安全。
除此之外還發現，有15%民眾認為僅駕駛人須配戴安全帶，對正確使用安全帶的觀念仍須加強。
最值得注意的是，針對家長對於學童的道安教育與日常落實中，竟僅有56.8%民眾意識到馬路對面呼喊孩子是錯誤行為。靖娟基金會提醒，因孩童認知尚待建構，如家長、親友於道路對面側直接呼喊孩子，容易讓孩子聚焦在呼喊者，進而不顧交通狀況直接穿越馬路造成憾事。
遠通電收與靖娟基金會過去四年連續製作並推廣「兒童道安數位輔助教材」影片，期待透過易讀影片潛移默化，讓學童更了解道安知識。今年則匯集過去道安影片教材並與uTagGo App推出停車場安全教材，透過「2023交通安全小學堂」線上道安有獎徵答活動，針對國小學童、社會大眾推出三份問卷，搭配生動解題影片，讓老師、家長與學童都能在問答中複習正確道安知識，吸引超過537所學校、超過1.8萬人填答。
問卷中也特別詢問學童對台灣交通安全的感受度，結果發現仍有約2成學童感到上下學的路不夠安全，即便交通新法上路，仍有許多學童直言「許多車輛不遵守交通規則」，更提及校區旁人行道被佔用等情況。
除此之外，雖然問卷可能由老師、家長帶領填答，但低年級學童中，仍有超過兩成學童在號誌問題上認知錯誤，也尚未養成過馬路時先看號誌、想想是否可過馬路的習慣。
至於中高年級學子中，雖然已較具有道安常識，也大多知道「視野死角」、「內輪差」等大車危險區域資訊，但仍有超過兩成中高年級學童未了解與大車保持安全距離的重要性，也有1成以上不曉得騎乘時需專心不要聊天的觀念。
靖娟基金會表示，台灣交通事故是18歲以下兒少的「頭號殺手」，光是2022年就有26164名兒少在交通事故中受傷，較2021年上升了1603人。以相鄰的韓國為例，以法規落實道安教育近30年，交通安全事故死亡降幅達6成3；台灣的道安教育才剛起步，只針對兒童進行宣導仍顯不足。
靖娟基金會也呼籲，政府應盡速改善學校周遭的交通工程規劃，營造更加友善安全的通學環境，也持續建立加強交通安全教育的內涵，若臺灣的交通環境普遍對行人不友善，對身為弱勢用路人的兒童會更加不利，應免讓孩童曝露於危險之中。
遠通與靖娟合作期間，持續發現更多新的道安宣導需求，如今年與靖娟基金會討論道安行動方案時發現，除了路口外，常被忽視的停車場域、國道休息站等區域都需要留意停讓。因此推出停車場安全教材並舉辦國道交通安全嘉年華，透過寓教於樂方式，提醒民眾更留意「停」與「讓」。
遠通電收表示，除了致力提供全體國民最便捷、穩定的國道收費服務，並擴及智慧交通發展，遠通重視所有用路人「行」的平安。交通是社會運作的命脈，過程的安全是所有人共同的目標，希望大家都能落實停讓文化。遠通電收也將持續透過ETC數位科技貢獻於交通安全，與全體用路人共同努力，並關注國內交通弱勢族群安全議題，為社會、交通環境盡一份心力。