▲「非酒精性脂肪肝」正式更名「代謝性脂肪肝病」！　醫揭不理會下場

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飲食西化+運動量不足 代謝性脂肪肝病攀升台灣預防醫學學會理事長陳宜民醫師表示，隨著飲食西化與運動量不足，台灣近年來發生肥胖、糖尿病以及高血脂症的人口越來越多，而代謝性脂肪肝病的盛行率也逐步攀升。它與代謝症候群、心血管疾病、胰島素抗性等有高度的相關性，而且病人日後可能演變成肝炎、肝纖維化甚至肝硬化。
代謝性脂肪肝病 取代非酒精性脂肪肝病名稱陳宜民醫師提到，2020年，經過世界各國的肝膽腸胃科的專家，經過多次討論以及投票，正式提出以「代謝性脂肪肝病」（metabolic-associated fatty liver disease, MAFLD）取代原本的非酒精性脂肪肝病的名稱；新舊兩種名稱最大的不同在於，診斷條件從排他性（exclusion）變成涵蓋性（inclusion）。只要有脂肪肝加上以下任一條件，就可診斷代謝性脂肪肝病。
包括：
一、體重過重（BMI≧23 kg/m2）
二、第二型糖尿病
三、具有兩項代謝異常的證據，包括腰圍超標、高血壓、高三酸甘油酯、高密度膽固醇降低、糖尿病前期、胰島素抗性過高及C反應蛋白（C-ReactiveProtein, CRP）上升等。
代謝性脂肪肝病無特效藥 遠離脂肪肝這樣做脂肪肝雖然未必這麼可怕，但也是一種提醒我們健康異常的警訊，亦有可能是其他疾病的徵兆，輕忽不理的話最終可能導致難以挽回的後果。陳宜民醫師提醒，全世界目前並無特效藥能針對「代謝性脂肪肝病」做治療，唯有生活型態改變、體重控制、血糖血脂控制、運動，才能有效改善非酒精性脂肪肝的疾病。然而代謝性脂肪肝病的患者是造成肝硬化、肝癌的高危險族群，因此，建議民眾應積極就醫接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60348
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