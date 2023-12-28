南拳媽媽彈頭單身太久！習慣坐著尿尿 自嘲「萬般皆下垂」
南拳媽媽彈頭宣布單飛不解散，29日將一次上架三首專輯MV，分別是〈時光女伶〉、〈妳真的離開我了〉、〈塞席爾的午後〉。其中歌曲〈妳真的離開我了〉是彈頭獻給前女友的癡情作，兩人愛情長跑7年分手，彈頭將思念化作歌曲。目前單身的彈頭，分享身邊沒有女性朋友，還自揭上廁所都是坐著，自嘲：「我現在『萬般皆下垂，唯有血壓高』。」
記者吳雨婕／綜合報導
創作〈妳真的離開我了〉時，彈頭回憶過往種種，在MV畫面收錄與前女友的愛情動作片段，雖是點到為止，卻也充滿激情氛圍。現在單身的彈頭表示空窗太久了：「我目前身邊除了媽媽、女兒、大阿姨，就沒有別的女性了。感謝身邊偉大的女性們陪我游泳、照顧我、幫我調理食物，她們都永遠在我旁邊，對我而言就是一生最大、最珍貴的寶藏。」
經紀公司透露，當時彈頭因逢情傷，情緒非常低落無從抒發，於是跑去自潛，沒想到捕捉到了難得一見的鯨魚遷徙，並拍下同框鯨魚畫面，冒生命危險捕捉精彩一刻。
單身多年的彈頭被記者問及孤單時如何排解？他幽默回應：「現在我身邊連同輩的女性朋友都沒有！就連尿尿都變成用坐著，有時尿完才發現，什麼！原來我是男生！我現在是不折不扣萬般皆下垂，唯有血壓高。」超級有女性長輩緣的他，笑稱自己以前被媒體封為空姐殺手、女模殺手，現在則是「奶奶殺手」，但他非常樂意接受新封號。
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