李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

南拳媽媽彈頭單身太久！習慣坐著尿尿　自嘲「萬般皆下垂」

▲彈頭與空姐前女友分手後，單身至今，讓他自嘲連尿尿都是坐著，「萬般皆下垂，唯有血壓高」。（圖／美秀創意提供）
▲彈頭與空姐前女友分手後，單身至今，讓他自嘲連尿尿都是坐著，「萬般皆下垂，唯有血壓高」。（圖／美秀創意提供）

記者吳雨婕／綜合報導

南拳媽媽彈頭宣布單飛不解散，29日將一次上架三首專輯MV，分別是〈時光女伶〉、〈妳真的離開我了〉、〈塞席爾的午後〉。其中歌曲〈妳真的離開我了〉是彈頭獻給前女友的癡情作，兩人愛情長跑7年分手，彈頭將思念化作歌曲。目前單身的彈頭，分享身邊沒有女性朋友，還自揭上廁所都是坐著，自嘲：「我現在『萬般皆下垂，唯有血壓高』。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
創作〈妳真的離開我了〉時，彈頭回憶過往種種，在MV畫面收錄與前女友的愛情動作片段，雖是點到為止，卻也充滿激情氛圍。現在單身的彈頭表示空窗太久了：「我目前身邊除了媽媽、女兒、大阿姨，就沒有別的女性了。感謝身邊偉大的女性們陪我游泳、照顧我、幫我調理食物，她們都永遠在我旁邊，對我而言就是一生最大、最珍貴的寶藏。」

▲彈頭的歌曲〈妳真的離開我了〉MV，有自潛與鯨魚同框的唯美畫面。（圖／美秀創意提供）
▲▼彈頭的歌曲〈妳真的離開我了〉MV，有自潛與鯨魚同框的唯美畫面。（圖／美秀創意提供）
▲彈頭首張專輯首波單曲〈愛你一夜〉，是他與周杰倫一起合作打造。（圖／美秀創意提供）
 
經紀公司透露，當時彈頭因逢情傷，情緒非常低落無從抒發，於是跑去自潛，沒想到捕捉到了難得一見的鯨魚遷徙，並拍下同框鯨魚畫面，冒生命危險捕捉精彩一刻。

單身多年的彈頭被記者問及孤單時如何排解？他幽默回應：「現在我身邊連同輩的女性朋友都沒有！就連尿尿都變成用坐著，有時尿完才發現，什麼！原來我是男生！我現在是不折不扣萬般皆下垂，唯有血壓高。」超級有女性長輩緣的他，笑稱自己以前被媒體封為空姐殺手、女模殺手，現在則是「奶奶殺手」，但他非常樂意接受新封號。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

周杰倫好友彈頭下海了！激拍愛情動作片　喊「不要爽一時痛一生」

南拳媽媽彈頭難忘空姐舊愛！周杰倫也幫腔　火辣床戰畫面流出

子瑜奪第11名！2023百大美女、帥哥名單曝光　男神第1名是他

獨／2組「南拳媽媽」陸開唱！歌迷買錯票崩潰喊退　彈頭緊急回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選