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債券ETF今年吸金超過6000億！「這2檔」受益人持續創高

▲債券市場熱絡，多檔債券ETF今年追募不斷。（圖／擷取自Pixabay）
▲債券市場熱絡，多檔債券ETF今年追募不斷。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

債券市場熱絡，多檔債券ETF今年追募不斷，其中00687B本月申請第5次追加募集200億額度已獲金管會核准，另一檔00933B剛於10月19日掛牌，也已申請第一次追加募集195億元獲金管會核准，兩檔光是上周合計受益人即增加超過1.3萬人，其中00687B受益人已逾12.1萬人、00933B也來到5.6萬人，皆持續創新高，是債券市場的人氣王。

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目前市場中的債券ETF超過80檔，規模從年初的1.2兆元成長至1.8兆元，大幅增加6244.47億元。國泰投信ETF研究團隊建議，投資人應從投資目的、債券ETF價格、殖利率和違約率等3大面向，選擇最適合自己的類型來作投資布局。

債券投資具有較低風險、穩定領債息的多重優勢，今年因遇到數十年難見的債券價格低點，許多人投入債市，專家建議，想賺資本利得的投資人，首選長天期美債，以00687B為例，指數平均有效存續期間約17年，代表殖利率下降1%，價格有機會上漲17%，許多投資人即看好若明年開始降息，資本利得將相當驚人。

以市場中的公司債來說，國泰10Y+金融債ETF目前每張價格約1萬6千多元，是市場中相對便宜的價位，且有月月配息的機制，適合想要每個月都有現金流，可靈活運用的小資族或退休族群，重點是00933B預計於明年1月底進行成立後的首次配息評價，期間預估已累積高達3.5個月的債息，許多人已開始敲碗期待首次的配息金額。

此外，債券投資必須考量的違約率，又以投資等級債風險較低，觀察投等債市場，國泰投資級公司債ETF追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債指數，近3個月指數平均殖利率達6.38%，為高信評債券中收益較佳的選擇，目前殖利率仍處10年來相對高點，是投資的甜蜜點，且將於明年年1月17日除息，可先領債息，並提前布局未來價差機會。

除了長天期美債、投資等級債外，法人也提到，市場上另外還有一批積極型的投資人，運用槓桿型ETF可望放大投資收益，因此國泰20年美債正2自12月以來每日成交量平均高達4萬5000張，但也提醒槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。

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