來自非洲孩童演出音樂劇 副市長：用行動為孩子加油

在非洲助養逾8000名失親兒少的阿彌陀佛關懷中心（簡稱ACC），將於30日在中興大學惠蓀堂舉辦「行願非洲‧感恩之旅」 慈善巡演最終場。創辦人慧禮法師與28名來自非洲納米比亞院童，今(28)日在臺中市政府舉辦宣傳記者會，副市長王育敏代表市長盧秀燕出席，祝福巡演圓滿成功，院童平安成長。
記者金武鳯/台中報導
王育敏副市長表示，受到新冠肺炎疫情影響，ACC睽違4年終於再度來臺進行慈善巡演，期待院童們帶來最精彩的演出，感動大家。市府也特別安排參與表演的孩子們，一起參訪臺中市政府願景館，體驗5D劇院，一起飛越臺中，認識這座美麗幸福城市。
王副市長說，ACC在非洲6個國家設立7個院區，以中、英文授課，照顧助養失親兒少，不少院童畢業後繼續來臺升學，獲得成長茁壯的機會與環境。院童們透過每年的感恩之旅，展現學習成果和跨越種族的文化交流，也從中培養自信。王副市長邀請市民閤家觀賞，一起用行動為孩子們加油。
ACC慧禮法師表示，這群來自納米比亞的ACC院童，首次來到臺灣，將帶來一場結合中、英文的歌唱舞蹈，還有功夫和肢體語言的原創音樂劇，衷心期盼有更多「相信的力量」，一同串起全世界的關懷。歡迎有興趣的民眾，12 月30 日下午2時30 分前，直接前往中興大學惠蓀堂索票觀賞。