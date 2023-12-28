鐵道迷注意！台鐵公司化 絕版「名片式車票」明起限定販售
為紀念台鐵局轉型台鐵公司，明（29）日起台鐵將在全台指定車站限定販售名片式車票，包含已停售的車票及紀念車票，懷念台鐵局昔日車票風情的鐵道迷，請把握這難得的珍藏機會。
記者許若茵／台北報導
名片式車票又稱硬紙票，由英國鐵路站長Thomas Edmondson於1840年所發明，後續各國鐵路爭相採用，百年來成為各國鐵路車票的標準規格。但自1980年起，各國售票系統陸續電腦化後，名片式車票也逐漸淡出歷史舞臺。台鐵局在第四代票務系統全面上線後，大多數車站不再販售名片式車票，只剩少數車站仍有販售名片式紀念車票。
台鐵說明，29日、30日及31日，將在全台指定車站限定販售名片式車票，包含已停售之車票及紀念車票， 購買名片式車票僅收取現金，票券不提供選號及劃位服務，如欲乘車，限當日使用，並須配合站務人員加蓋驗票章，3.票券一概不接受加價改乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）。旅客若需改乘，需另行購票；車上始申請補票者，依無票旅客辦理。
台鐵提醒，自強號票券僅能搭乘一般自強號列車，票價以現行公告票價為準，不以票面票價發售，要特別注意的是，車種為普通車及普通快車的名片式車票，僅供紀念使用，不得搭乘列車，其餘販售細節以各車站公告為準。