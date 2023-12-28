中國「施壓五月天」疑又介選！國台辦駁斥：徹頭徹尾的假消息
距離台灣2024總統與立委選舉只剩兩個禮拜，北京當局被質疑介選的動作也頻頻增加。《路透社》今報導指出，前陣子在中國捲入假唱風波遭查的樂團「五月天」遭中國有關單位施壓，疑要求在大選前發表親中言論；稍早國台辦發言人陳斌華對此也做出回應，稱該消息「完全是子虛鳥有」，批評《路透社》的報導是陰險惡毒的政治操弄。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，多名知情人士以及國安文件透露，這項施壓是由中國統戰宣傳部發起，目的是在台灣1月13日總統和立委選舉之前影響選民，而從台灣發跡，具有足夠影響力的「五月天」則被要求發表親中言論，同時以先前的假唱風波和罰款等代價作為要脅。
中國國台辦發言人陳斌華今（28）則對此向媒體回應稱，「路透社的報導是徹頭徹尾的假消息」，強調中國有關部門向五月天樂團施壓，完全是子虛鳥有。
陳斌華稱，「路透社的報導引述台灣有關機構的文件，說明民進黨在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。」
陸委會晚間則表示，有關媒體報導相關情事正查證中，「倘確有其事，中共介選目的昭然若揭，其蠻橫壓迫行徑，只會引起台灣社會的反感，加深年輕人對中共政權的負面印象」。
此外，陸委會也稱，「五月天是台灣培育的知名樂團，相信該樂團必不致附和中共而有負台灣青年的喜愛和信任。」