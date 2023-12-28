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公共工程品質獲肯定！高雄港旅運中心新建工程獲公共工程金質獎

▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮，由該公司執行副總經理王錦榮(左2)代表受獎，以資鼓勵。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮，由該公司執行副總經理王錦榮(左2)代表受獎，以資鼓勵。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程，於日前，獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎之殊榮，由該公司執行副總經理王錦榮代表受獎，以資鼓勵。

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▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，獲獎的高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程，建築物主體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，帷幕曲面量體亦屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成。

另為顧及勞工安全，減少高架作業時間，並兼顧施工進度與品質，帷幕之建構以工廠組裝作業為主，現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時之準確度及速率，完工後，主體外觀呈現海浪流體動態的建築造型，形塑高雄海洋國門的嶄新意象。

▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程獲公共工程金質獎之殊榮。(圖／台灣港務公司提供)
王錦榮指出，高雄港埠旅運中心也是一棟符合智慧永續概念的建築，除了申請綠建築銀級標章，亦導入智慧建築5G之理念，並成立防災應變中心加強因應港區突發狀況，而港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並提供來港旅客舒適之旅運空間，3樓觀景平台「海韻藝術廣場」提供市民及觀光客首排觀海、遊憩之場所，體驗高雄港不同風情，至於該項工程完成後，使整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等之觀光旅遊效能，得以完整提升。

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