公共工程品質獲肯定！高雄港旅運中心新建工程獲公共工程金質獎
台灣港務公司高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程，於日前，獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎之殊榮，由該公司執行副總經理王錦榮代表受獎，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，獲獎的高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程建築工程，建築物主體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，帷幕曲面量體亦屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成。
另為顧及勞工安全，減少高架作業時間，並兼顧施工進度與品質，帷幕之建構以工廠組裝作業為主，現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時之準確度及速率，完工後，主體外觀呈現海浪流體動態的建築造型，形塑高雄海洋國門的嶄新意象。
王錦榮指出，高雄港埠旅運中心也是一棟符合智慧永續概念的建築，除了申請綠建築銀級標章，亦導入智慧建築5G之理念，並成立防災應變中心加強因應港區突發狀況，而港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並提供來港旅客舒適之旅運空間，3樓觀景平台「海韻藝術廣場」提供市民及觀光客首排觀海、遊憩之場所，體驗高雄港不同風情，至於該項工程完成後，使整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等之觀光旅遊效能，得以完整提升。