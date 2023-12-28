利用觀光名義夾帶毒品！高雄關查獲菲律賓籍旅客行李藏毒品海洛因
財政部關務署高雄關高雄機場分關於今(112)年9月間，會同法務部調查局高雄市調查處，在高雄機場，查獲自馬尼拉機場，搭乘華航CI712班機的2名菲律賓籍旅客的行李背包，夾藏市值達3千萬元的毒品海洛因9公斤，乃加以查扣，並將查扣物品及2名嫌犯，移由調查局高雄市調查處偵辦。
記者黃守作／高雄報導
關務署高雄關關務長陳木榮表示，今(112)年9月間，調查局高雄市調查處獲報，近期有東南亞籍旅客將利用來台觀光名義，夾帶運輸第1級毒品海洛因，由高雄機場入境。
高雄關高雄機場分關獲報後，經比對情資清查，鎖定9月22日凌晨自菲律賓馬尼拉搭機來台的2名菲律賓籍旅客，並會同法務部調查局高雄市調查處人員，先以X光儀器檢查這2名菲律賓籍旅客的托運行李背包，經嚴加檢查，發現兩人行李內未拆封背包及彈性繃帶內夾藏大量白色粉末，數量毛重4.12公斤及5.512公斤，涉案物品乃依規定查扣，並將查扣物品及嫌犯移請調查局高雄市調查處續辦。
陳木榮指出，過去空中飛人多將毒品綁紮於腹腿、吞入腹中及塞入直腸等小量夾帶方式，但此案竟直接將大量毒品藏匿於托運行李中，顯見運毒集團走私方式益趨猖狂，此次查獲的海洛因毛重逾9公斤，這是近幾年旅客夾帶一級毒品自小港機場入境遭查獲重量最多的案件。