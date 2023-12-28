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土城國三生校園遇刺身亡　新北綠議員再喊侯友宜回來負責主持改善

▲針對國三生在校園遭同學刺殺身亡，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
▲針對國三生在校園遭同學刺殺身亡，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市土城某高中附設國中部國三生因細故持彈簧刀刺殺同學身亡，新北市議會民進黨團今（28）日召開記者會表達遺憾，要求新北市政府應嚴正面對避免校園兇殺案再次發生，呼籲新北市教育局除了對學生展開心理諮商機制外，更應通盤檢討如何預防，以及研議與警察局、衛生局、社會局進行緊密合作專案計畫，才能避免憾事再次發生。民進黨總召鄭宇恩並呼籲國民黨總統候選人、新北市長侯友宜應回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心。

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鄭宇恩表示，少年事件的風險管理是新北市政府該做的事，指出新北有少年輔導委員會、高關懷青年通報中心，但顯然此次案件發生表示過去在潛在對象的掌握、篩選通報，甚至是輔導成效都還需要再加強。

鄭宇恩指出，若持續以「個案」而非「通案」來處理，面對現在的幫派組織滲入綿密，恐怕難以讓家長安心；要求針對此次不幸憾事教育局應要通案徹查輔導，更應該要優先與警察局專案合作羅列出高風險對象，學校日常也應與警局密切聯繫，校園教師沒有強制力，面對新形態的犯罪，應由警局強制力介入，呼籲侯友宜應回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心，強調這是身為新北市長該做的事，侯友有義務也有責任回來召開專案會議。

新北市議會民進黨團副召張維倩則是拿出數據指出，新北市查獲涉及刑事案件之青少年嫌疑犯2021年2,495人，2022年向上攀升達到3,358人，今年光1至10月就已突破4千來到4,481人，三年內涉及刑事案件之青少年嫌疑犯成長了近一倍，顯見「社會安全網」破了洞，少年無法獲得足夠導正及援助，呼籲教育局應有實際作為，不是告訴大眾教育局已有跨局處的合作輔導，就能夠免責。

▲新北市議會民進黨團召開記者會，副召張維倩拿出數據指出三年內涉及刑事案件的青少年嫌疑犯成長近一倍。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
▲新北市議會民進黨團召開記者會，副召張維倩拿出數據指出三年內涉及刑事案件的青少年嫌疑犯成長近一倍。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜從9月23日請假至今已97天，新北市的治安、特別是青少年的犯罪，已經讓新北市民人心惶惶，因為土城4月才發生未成年少年持衝鋒槍對當鋪開槍後投案的重大治安事件，現在又發生令家長惶恐的國中生割頸殺人案，而土城51槍發生的時候，侯友宜市長在新加坡參訪，大家都還記得侯市長擔憂打電話的畫面，但是現在呢？侯友宜市長在案發後，至今沒有表示會好好負責的態度，真的無法讓市民安心。

卓冠廷認指出，家長對於市府各單位事前的預防和事後的輔導處理都充滿不信任感，這些意見並非政治語言，而是市民傳達給民代的心聲；呼籲侯友宜應該儘速公開說明，親自指揮處理，要求市府相關各局處做詳細的調查報告，規劃未來改進校園安全，防止青少年被幫派吸收，這是現在新北市最需要的事情。

新北市議員彭一書、廖宜琨、李宇翔、顏蔚慈、陳乃瑜、黃淑君也都說到，教育局在事發第一時間的對外回應，對狀況掌握不完整，未來要怎樣規劃學生可帶的器具跟物品，市府要想好如何規範；另外對於這些被稱為「非行少年」的迷惘少年，新北市能否接住這些非行少年？還有看到新北市只有通報機制，接下來如何做？沒有好好的輔導這些孩子走回正途，甚至僅以讓孩子轉學的方式踢皮球，而新學校卻沒有持續的具體輔導，都是這場憾事需要被檢討的。

▲針對國三生在校園遭同學刺殺身亡，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）
▲針對國三生在校園遭同學刺殺身亡，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.28）

 

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