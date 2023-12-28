土城國三生校園遇刺身亡　新北綠議員再喊侯友宜回來負責主持改善

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鄭宇恩指出，若持續以「個案」而非「通案」來處理，面對現在的幫派組織滲入綿密，恐怕難以讓家長安心；要求針對此次不幸憾事教育局應要通案徹查輔導，更應該要優先與警察局專案合作羅列出高風險對象，學校日常也應與警局密切聯繫，校園教師沒有強制力，面對新形態的犯罪，應由警局強制力介入，呼籲侯友宜應回來坐鎮新北，召開檢討會議，安定家長的心，強調這是身為新北市長該做的事，侯友有義務也有責任回來召開專案會議。
新北市議會民進黨團副召張維倩則是拿出數據指出，新北市查獲涉及刑事案件之青少年嫌疑犯2021年2,495人，2022年向上攀升達到3,358人，今年光1至10月就已突破4千來到4,481人，三年內涉及刑事案件之青少年嫌疑犯成長了近一倍，顯見「社會安全網」破了洞，少年無法獲得足夠導正及援助，呼籲教育局應有實際作為，不是告訴大眾教育局已有跨局處的合作輔導，就能夠免責。
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜從9月23日請假至今已97天，新北市的治安、特別是青少年的犯罪，已經讓新北市民人心惶惶，因為土城4月才發生未成年少年持衝鋒槍對當鋪開槍後投案的重大治安事件，現在又發生令家長惶恐的國中生割頸殺人案，而土城51槍發生的時候，侯友宜市長在新加坡參訪，大家都還記得侯市長擔憂打電話的畫面，但是現在呢？侯友宜市長在案發後，至今沒有表示會好好負責的態度，真的無法讓市民安心。
卓冠廷認指出，家長對於市府各單位事前的預防和事後的輔導處理都充滿不信任感，這些意見並非政治語言，而是市民傳達給民代的心聲；呼籲侯友宜應該儘速公開說明，親自指揮處理，要求市府相關各局處做詳細的調查報告，規劃未來改進校園安全，防止青少年被幫派吸收，這是現在新北市最需要的事情。
新北市議員彭一書、廖宜琨、李宇翔、顏蔚慈、陳乃瑜、黃淑君也都說到，教育局在事發第一時間的對外回應，對狀況掌握不完整，未來要怎樣規劃學生可帶的器具跟物品，市府要想好如何規範；另外對於這些被稱為「非行少年」的迷惘少年，新北市能否接住這些非行少年？還有看到新北市只有通報機制，接下來如何做？沒有好好的輔導這些孩子走回正途，甚至僅以讓孩子轉學的方式踢皮球，而新學校卻沒有持續的具體輔導，都是這場憾事需要被檢討的。