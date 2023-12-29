子瑜奪第11名！2023百大美女、帥哥名單曝光　男神第1名是他

專訪／周宇柔沒錢繳8千房租！當櫃檯小姐賺24K　熱戀黃豪平免AA制

▲周宇柔熱戀黃豪平免AA制，但疫情間曾沒錢繳8千元房租，去中醫當櫃檯小姐賺24K。（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲周宇柔熱戀黃豪平免AA制，但疫情間曾沒錢繳8千元房租，去中醫當櫃檯小姐賺24K。（圖／NOWnews攝影中心攝）

記者蔡依庭／台北報導

周宇柔本來是舞台劇演員，但簽約在專門出8點演員的民視鳳凰藝能，因為疫情都沒收入，窮得8千元房租都繳不出來，後來搬回老家，跑去中醫當櫃檯賺取最低薪資24K，最終，她還是投奔台語劇的懷抱。她和男星黃豪平交往2年，現在免租費住在對方2400萬元松山的房子，雙方對未來很有共識，都先以工作為主，結婚的事以後再說。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃豪平對女友很大方。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平對女友很大方。（圖／NOWnews資料照，記者陳明中攝）
33歲周宇柔有雙大大會說話的雙眼，清新的形象加入荒謬的8點檔劇情非常新鮮，頗受觀眾喜歡。她並非科班出身，幼保系畢業自己創造機會，參加廣告徵選然後因緣際會下加入「表演工作坊」，家人都會以行動支持她的演出，只是疫情那些失業的日子，不免讓他們擔心，希望她改行做個穩定的工作。

她原本和朋友合租2房一廳，因為是認識的房東，一個月才16000元、2個人對半分，沒想到因為疫情都沒戲拍，8000元都繳不出來，申請藝文補助但也撐不了多久，「在台北半年沒收入」，後來租約還沒到就搬回桃園老家，沒想到壓力更大，因為媽媽會有意無意要她轉行，「我後來去中醫診所當櫃檯正職半年，滿有趣的，一個月24000元真的很少，可是原本每個月都沒有收入，加減加減。」

▲周宇柔長相清秀，頗受長輩喜愛。（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲周宇柔長相清秀，頗受長輩喜愛。（圖／NOWnews攝影中心攝）
當時因為她還沒有和黃豪平交往，愛開玩笑說：「不然就靠男友就好！」他們倆已經認識多年，後來友達以上、戀人未滿大概1年多，對方遲遲不告白，她也不覺得黃豪平「難不成是渣男？」她說：「因為我們完全就是nothing，偶爾出來吃個飯然後聊電影，他也不會是空調那種男生，會刻意動手動腳，他非常有禮貌。」

▲周宇柔。（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲周宇柔喜歡黃豪平工作很認真很聰明。（圖／NOWnews攝影中心攝）
講到黃豪平，周宇柔眼冒愛心，「我的菜，工作很認真很聰明」。她很開心能遇到至今唯一願意與她一起逛書店的男人，「他回家也會跟我聊天，我們還滿多共同話題，因為都喜歡看劇、劇場表演，我們也很喜歡逛市集。」房子的名現在是黃豪平，她不用幫付貸款，大概就是做做家事折抵，但其實黃豪平自己也很願意清家務。至於平時日常開銷，他們也不會特別要AA制，小倆口有自己的默契，一來一往的為對方付出。

當時他們交往，黃豪平很快就跟師父黃子佼報告，周宇柔透露前陣子還有去黃子佼家吃飯。另外，今年初遇到人生低潮，爸爸大腸癌病逝，那段時間都是男友陪在身邊，「非常滿難過，豪平那時候都陪伴我，給我滿多鼓勵，然後跟我說應該要怎麼樣，真的滿感謝他。」

▲周宇柔愛看書，也找到願意陪她看書的好男友。（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲周宇柔愛看書，也找到願意陪她看書的男友。（圖／NOWnews攝影中心攝）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

太扯了！傅小芸撞臉黃豪平女友　周宇柔打工遭滾水燙當場起水泡

劉至翰沒戴安全帽騎重機耍帥　女星周宇柔：很怕被檢舉

Lulu退黃子佼群組　「黃氏宗親會」黃豪平笑認：我們逼走她

獨／有持續關心黃子佼！黃豪平揭「師徒私下互動」暖喊：好好休息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選