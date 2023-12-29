專訪／周宇柔沒錢繳8千房租！當櫃檯小姐賺24K　熱戀黃豪平免AA制

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她原本和朋友合租2房一廳，因為是認識的房東，一個月才16000元、2個人對半分，沒想到因為疫情都沒戲拍，8000元都繳不出來，申請藝文補助但也撐不了多久，「在台北半年沒收入」，後來租約還沒到就搬回桃園老家，沒想到壓力更大，因為媽媽會有意無意要她轉行，「我後來去中醫診所當櫃檯正職半年，滿有趣的，一個月24000元真的很少，可是原本每個月都沒有收入，加減加減。」
當時因為她還沒有和黃豪平交往，愛開玩笑說：「不然就靠男友就好！」他們倆已經認識多年，後來友達以上、戀人未滿大概1年多，對方遲遲不告白，她也不覺得黃豪平「難不成是渣男？」她說：「因為我們完全就是nothing，偶爾出來吃個飯然後聊電影，他也不會是空調那種男生，會刻意動手動腳，他非常有禮貌。」
講到黃豪平，周宇柔眼冒愛心，「我的菜，工作很認真很聰明」。她很開心能遇到至今唯一願意與她一起逛書店的男人，「他回家也會跟我聊天，我們還滿多共同話題，因為都喜歡看劇、劇場表演，我們也很喜歡逛市集。」房子的名現在是黃豪平，她不用幫付貸款，大概就是做做家事折抵，但其實黃豪平自己也很願意清家務。至於平時日常開銷，他們也不會特別要AA制，小倆口有自己的默契，一來一往的為對方付出。
當時他們交往，黃豪平很快就跟師父黃子佼報告，周宇柔透露前陣子還有去黃子佼家吃飯。另外，今年初遇到人生低潮，爸爸大腸癌病逝，那段時間都是男友陪在身邊，「非常滿難過，豪平那時候都陪伴我，給我滿多鼓勵，然後跟我說應該要怎麼樣，真的滿感謝他。」
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