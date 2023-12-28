政見會分析／無視柯文哲翻舊帳！賴清德重申信賴台灣　批藍白親中

我是廣告 請繼續往下閱讀
無獨有偶 ，排在最末棒的賴清德，上台對此表達哀悼，展現出「執政黨」的低姿態，強調要虛心檢討，並拋出三項目標，避免不幸事件再度發生，包含強化不足、落實社會安全網2.0、積極落實年輕族群心理健康支持計劃，要修改《學生輔導法》等。
延續國中割頸案事件，賴清德第一輪發言依序談到醫療、健保等政策，身為醫生的他，展現出對議題的優勢與熟捻，侃侃而談、全程不看稿地說明政策與主張，包含將推動健康憲章、擴大醫療的支出、精進醫療的服務品質等，更暢談健保制度的革新，要推動醫療生技產業，讓其成為台灣另外一座護國神山。
相較於上次政見會，賴清德訴求溫情及政策牌，直到第三輪才火力全開，花了將近7分鐘時間砲轟國民黨，執政來帶給台灣三大禍害；今天的政見會，賴清德在第二輪時，賴清德提前主動發動攻擊，暗酸、暗諷侯、柯，他先是向國人「毛遂自薦」，指他是三候選人中，市政最好的、行政歷練最豐富，也是一沒有投資事業、沒有炒房、炒地皮地人。
接著，在相較「吃香」的兩岸議題上，賴清德善用優勢，向國人強調「我是唯一一組，走信賴台灣這條路，他們兩組都是秉持一個中國原則，一個人接受九二共識、一個喊兩岸一家親，都是走回依賴中國的老路」，藉此凸顯與對手差異，直言不論是柯文哲還是侯友宜，只要中國對台灣施壓，包括挖了台灣的邦交國，一定是批評台灣政府的不是，從來沒有去譴責中國的野蠻，「這個是我們最大的不同」。
面對賴清德質疑，柯文哲在第三輪爆氣回嗆，直接隔空開嗆，「我請問你，我什麼時候說過接受一個中國？你說兩岸一家親，我跟你講2015年我就講過了，你們2016年的選舉，多少個你們民進黨的立法委員拜託我去站台？連我媽媽都被拉去站台，其中王定宇都站了好幾次，那時候你們怎麼不覺得兩岸一家親有問題」；同時，柯也指賴清德當台南市長時期，任內登革熱死了多少人，還自認成績很好、更曾是醫生。
第三輪最後登板的賴清德，起先並未回應柯的質疑，穩穩地向國人說明金融政策，要讓台灣成為亞洲的金融科技發展中心；到了發言最後四分鐘，賴才再度提起「一中原則」議題，把球丟給侯柯，「兩岸一家親，跟要推動服貿，背後是不是一個中國原則？」
賴清德也向鄉親拋出提問，「台灣是應該要自信的在信賴台灣這條路上持續壯大，還是要走回頭路？不管是接受九二共識，或是接受兩岸一家親，或者是去推動服貿，真的對台灣會比較好嗎？」不過，對比柯文哲猛烈嗆聲，賴清德回答相對保守，並未單刀直入、正面迎擊，顯見領先者之姿、不主動捲入口水戰中，僅再度緊扣服貿、拒絕一中原則等論述，向鄉親強調「絕對不能再走回頭路」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「新北國中生割頸案」相關新聞。