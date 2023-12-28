學者憂中國經濟有效需求不足！引熱議後遭刪文　戳破中國脫貧神話

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李迅雷指出，中國民眾的人均GDP只有1994年日本人均GDP的三分之一，仍屬於收入水準不高的發展中國家，面臨未富先老的壓力，民間消費與投資的力道都可能呈現不足的疲軟狀態。
李迅雷還引用了北京師範大學中國收入分配研究院在2021年發表的報告，指出中國約有9.64億人口月收入在2000元人民幣以下，來佐證自己所說「有效需求不足」的擔憂。李迅雷認為，中國應該改變過去由供給面拉動經濟的做法，從需求面來看經濟轉型工程，擴大消費，提高中低階層的民眾收入，將提高社會福利保障的優先順位放在提供企業流動性之前。
李迅雷最終結論，如果民眾收入增加，消費支出擴大，則不僅能提高GDP還能改善所得分配，目前中國經濟面臨的產能過剩以及外部環境問題等困難，也都能迎刃而解。
綜觀全文，李迅雷顯然無意在唱衰中國經濟，但是「9.64億人口月收入在2000元人民幣以下」卻一度衝上微博熱搜，掀起討論後，李迅雷的文章也遭到下架刪除。李迅雷引用的數據讓人想起中國前總理李克強，李克強於2020年曾直言中國有6億人口月收入僅有1000元人民幣，與習近平宣布中國已成功脫貧的說法相差甚遠，這也是為何外界常認為習李之間存有心結。